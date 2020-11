Ils assurent que Jennifer Aniston a assisté aux réunions d’une secte! | Réforme

La belle et réussie actrice Jennifer Aniston est au milieu d’un grand scandale à Hollywood avec l’acteur de cinéma Gerard Butler, car ils assurent que les deux acteurs hollywoodiens faisaient partie d’une secte assez particulière.

Il a été récemment révélé que l’actrice Jennifer Aniston assistait à des réunions du secte NXIVM qui était accusé de traite des personnes.

C’est au cours de l’année 2019 qu’il est apparu que la secte NXIVM, chargée de dispenser des cours et des séminaires de développement dans les domaines personnels et professionnels, avait été condamnée, puisque son dirigeant Keith Raniere avait été arrêté il y a un an.

La raison de l’arrestation de Raniere était parce qu’il a été découvert qu’il avait commis divers crimes tels que la traite des êtres humains, abus0, crime organisé, entre autres choses qui l’ont conduit à aller en prison pendant 120 ans.

Cependant, il a été récemment révélé que diverses célébrités assistaient aux cours et séminaires de la secte.

Mais le plus impressionnant, c’est que parmi eux, on a découvert que les acteurs Jennifer Aniston et Gerard Butler, qui ont participé au film “The Bounty Hunter” ensemble, étaient membres de NXIVM.

Comme commenté, ils visaient à atteindre les gens d’argent ou de pouvoir, et c’est pour cette raison que dans un documentaire, il a été mentionné que certains acteurs étaient convaincus d’y assister, cependant, il a également été annoncé que pas tout le temps ils sont devenus membres officiels.

Ces réunions auraient attiré les deux acteurs, bien que leur niveau d’implication ne se soit pas transcendé, mais elles ont révélé les raisons pour lesquelles ils ont cessé d’y assister.

Le niveau d’engagement exigé d’eux était très élevé et tous deux ont décidé d’arrêter de partir et ne sont jamais revenus. “

Plusieurs médias américains ont rapporté que précisément Jennifer Aniston et Gerard Butler ont assisté à l’une de ces soirées organisées par NXIVM au cours de laquelle ils ont pu marquer à esclaves s3xual avec les initiales de son chef.

Et tout semble indiquer que c’est un ami commun des deux qui les a invités à participer, l’organisation elle-même étant chargée de filtrer les informations pour rassembler plus de followers.

En fait, les pratiques de cette secte sexuelle ont également transcendé grâce aux témoignages de plusieurs de ses protagonistes, comme celui de l’actrice India Oxenberg, qui a avoué dans “ Captive ” l’épreuve qu’elle a subie lorsqu’elle en faisait partie.

L’actrice a également confirmé qu’elle était marquée des initiales de son chef et a souligné qu’il s’agissait vraiment d’un martyre.

C’était de la torture, mais j’ai quand même enduré », a-t-il révélé.

Il ne fait aucun doute que depuis longtemps Jennifer Aniston elle a gagné le titre de “America’s Bride” après son rôle principal dans “Friends” qui l’a accompagnée pendant 10 ans.

S’il est vrai, malheureusement maintenant il y a de nouvelles actrices qui couronnent la scène mondiale du divertissement, cependant, Jennifer n’a pas cessé d’être la favorite pour des millions de pénalités et fait désormais face à une nouvelle production publicitaire qui a laissé des photographies spectaculaires.

Et c’est que vous vous en souvenez, l’actrice de 51 ans a montré sa fabuleuse apparence physique dans certains mouvements de yoga et d’autres en courant, activités qui font partie de la routine quotidienne de bien-être qu’elle mène depuis des années.

Tout cela rejoint le but du nouveau projet de Jennifer Aniston après être devenue l’égérie de la campagne de décembre de la marque Vital Proteins, où elle a également fait ses débuts en tant que directrice artistique.

