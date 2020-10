Ils assurent que Livia Brito pourrait bientôt aller en prison | Instagram

L’actrice d’origine cubaine Livia Brito fait toujours face aux conséquences d’avoir affronté un paparazzi à Cancun, Quintana Roo, au Mexique en raison de l’altercation qu’elle a eue avec cette personne et selon le politicien Juan Rosales pourrait aller en prison à tout moment.

De nos jours, elle est reconnue comme l’une des actrices préférées des feuilletons, elle a non seulement captivée par son talent mais aussi par sa beauté extrême, mais de ce que l’on peut apprécier, cela ne l’empêchera pas «d’échapper» à la justice comme beaucoup le font. ils assurent.

Depuis plusieurs semaines que l’actrice cubaine est à la mode, en raison de ce conflit qu’elle a eu avec le photographe, plusieurs programmes télévisés l’ont rejetée ainsi que le public.

Juan Rosales a confirmé que le sien Livia brito lui avait demandé de retirer toutes les preuves contre lui, mais il a refusé et a déclaré que le actrice vous devrez faire face à la justice comme n’importe quel autre citoyen.

Enfin, l’autorité a rendu justice aux médias, elle est poursuivie et passe du procureur de la République à un tribunal où elle détermine l’heure et les modalités de sa détention, pour ne pas avoir respecté les délais, elle informe la réparation du dommage et elle ira sûrement en prison. “dit Juan del Rosal.

Bien qu’en effet Livia brito Vous pouvez prendre d’autres mesures pour éviter de marcher en prison, l’un des exemples les plus clairs de prendre un peu plus de temps est avec un amparo, bref, selon le politicien, vous n’avez pas les éléments pour sortir de cette situation, qui serait au moins un minimal retenue.

Apparemment, 60 séances psychologiques avaient été décidées contre elle, avec cela, elle a déjà procédé légalement et que le même bureau du procureur a statué immédiatement, de sorte qu’elle pouvait être poursuivie à tout moment, car il semble qu’elle ne s’était pas conformée à la peine que le tribunal avait prononcée. juge.

La politicienne a également allégué que ce n’était pas son problème qu’en raison du conflit qu’elle a elle-même causé, parce qu’elle affirmait avoir perdu certains contrats de travail, cela ne relevait pas de sa compétence, a déclaré Rosales, qui a fait référence au fait que le modèle également devrait être responsable de ses propres actes pratiquement.

Pour un moment Livia brito a assuré qu’à cause de Juan Rosales, le producteur Juan Osorio avait retiré un rôle important dans une telenovela à cause de lui, mais qui n’avait aucune relation avec le politicien, assurant que ce n’était pas sa faute et pas son problème parce que dans son Pour le moment, il voulait l’aider, mais elle ne se permettait littéralement pas d’être aidée.

Au début, elle a nié avoir attaqué les paparazzi, mais toutes les preuves étaient contre elle, alors elle a fini par l’admettre et a même fini par s’excuser publiquement.

Dans les excuses publiques que la belle actrice a présentées, elle a mentionné avoir été détendue et en paix sur la plage.Cependant, il est arrivé un moment où elle s’est sentie vulnérable après avoir réalisé que quelqu’un envahissait son espace, alors qu’elle se cachait en train de prendre des photos d’elle. , ce qui n’a pas du tout plu à l’actrice.

Il a également indiqué qu’il avait demandé au photographe de supprimer les images qu’il avait prises précédemment, cependant, ayant un refus de cette personne, ayant pour résultat (celui attendu par n’importe qui), qu’une discussion aurait lieu lorsqu’elle serait bouleversée. Immédiatement, elle a affirmé qu’il l’avait poussée, Brito réagissant immédiatement en giflant Ernesto Zepeda, qui s’est ensuite engagé dans un demande contre lui.

La course de Livia brito Il a commencé en 2010, tout au long de ces dix années sa présence a été plus perceptible et il a même eu plusieurs rôles de premier plan jusqu’à récemment, nous espérons que son problème sera résolu de la meilleure façon.

