Ils assurent que Liz Vega a l’air identique à Ninel Conde après des chirurgies | AP

Lis Vega a surpris sur les réseaux sociaux avec une publication dans laquelle elle ressemble beaucoup à Ninel Condé et maintenant les utilisateurs s’assurent qu’ils ont l’air extrêmement identiques et pourraient même passer comme s’ils étaient des jumeaux après leur chirurgie.

La belle vedette cubaine, danseuse, actrice et chanteuse Lis Vega Il a surpris à travers ses réseaux sociaux avec une publication dans laquelle il ressemble beaucoup à Ninel Conde, une autre actrice et chanteuse qui se distingue par sa beauté, mais aussi pour ses chirurgies.

Lis Vega a posé sur ses réseaux sociaux en montrant un visage complètement différent de la façon dont elle se souvient, car maintenant elle a l’air déformée et même beaucoup de ses fans le font. ils comparaient avec le changement radical qu’a eu la chanteuse Ninel Conde.

Il est à noter que la célèbre vedette s’est toujours démarquée pour avoir un corps extrêmement spectaculaire, une silhouette galbée et des jambes de crise cardiaque assez s3ductives, bien que sa beauté ait toujours été une référence jusqu’à ce qu’elle commence à faire des arrangements qui l’ont malheureusement progressivement déformée. Le visage.

Certains de ses adeptes ont été les premiers à souligner le changement radical que Lis Vega a connu et qui l’a amenée à paraître méconnaissable.

Et il semble que la belle actrice et chanteuse se soit adonnée aux retouches et aux chirurgies esthétiques, ce qui a rendu son visage très différent de la façon dont ses fans se souviennent d’elle.

C’est ainsi que certaines personnes affirment maintenant qu’elles sont les mêmes après la Soins de beauté auxquels ils ont été soumis:

Lèvres trop épaisses Nez trop fin Cils très larges Sourcils parfaits Cheveux bruns avec beaucoup de volume

Comme suggéré par les utilisateurs des réseaux sociaux, Lis Vega Elle ressemble à l’actrice et à la chanteuse, car ils considèrent que les arrangements esthétiques auxquels les deux ont été soumis sont très similaires.

En fait, c’est la photo sur laquelle les utilisateurs pensaient que c’était Ninel Conde et non Lis Vega:

Cliquez ici pour voir la photographie de Lis Vega.

L’EGO CHERCHE À DIVISER ET À SÉPARER L’ESPRIT RECHERCHE, UNIFIE et GUÉRIT. JE VOUS INVITE À UNIFIER ET À GUÉRIR. PENSEZ-Y”

La photo a été partagée le 12 décembre et, comme prévu, elle a fait bonne impression parmi ses millions d’adeptes sur les réseaux sociaux, jusqu’à présent, elle compte plus de 21000 likes et des commentaires sans fin utilisateurs.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

WTF tu ressembles de moins en moins à Liz Vega “,” Je pensais que tu étais ninel conde “,” Divina liz vega je t’aime “,” Ahhhh geez !!!! Combien avez-vous grandi “,” Vous avez l’air divin “,” Belles et immenses nuits que vous passez !!! “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

D’autre part, Liseska Vega Gálvez, du vrai nom de la danseuse d’origine cubaine, connue par des feuilletons tels que “Zacatillo”, “Duelo de Pasi0nes” et “Santa Diabla”, partage généralement ses tenues audacieuses sur son compte Instagram officiel où elle obtient beaucoup de ses plus de 1,6 million de followers.

Il est à noter que la vedette a également participé à des émissions de téléréalité de danse, telles que “Bailando por la Boda de Mis Sueños” et à au moins cinq éditions de “Bailadísimo” de Multimedios.

Aussi ces derniers mois, Lis Vega, qui est apparu dans la maison vidéo «Mi Verdad» sur la relation de Juan Osorio avec Niurka, a publié des images où il vante son corps exercé en tenue de sport.

Le 27 septembre 1991, elle a commencé ses activités de danseuse dans un groupe de danse appelé Fantasía, avec Ernesto Suárez menant également le même projet.

En 1991, il a participé aux spectacles Castillito, qui était un spectacle à la boîte de nuit City May, dans le cadre du forum scientifique à Unaic et ainsi que dans le festival des fans dans le Red Beret Regiment.

Cela peut vous intéresser: Lis Vega fond en larmes à cause de son ex