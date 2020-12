Ils assurent que Luis Miguel et Selena avaient une relation | AP

C’est grâce à une photographie partagée par la mère de l’actrice Ana de la Reguera qu’il est devenu connu que la célèbre chanteuse Luis Miguel et le chanteur renommé Selena Quintanilla soi-disant ils ont gardé un relation.

Après la première de la biosérie Selena tant attendue sur la célèbre plateforme Netflix, plusieurs détails de l’échec de la reine Tex-Mex sont apparus, comme une photo où elle pose avec le chanteur mexicain Luis Miguel.

Et c’est que bien que cette photographie ait déjà été révélée auparavant, on en sait peu sur elle, car en fait on disait même qu’ils avaient eu une liaison.

Cette photographie a été partagée par la mère de l’actrice Ana de la Reguera il y a quelques mois, mais après la première de la série, la photo a été relancée sur les réseaux sociaux.

Sur la photo, ils posent très heureux et avec des vêtements décontractés en fonction de l’heure, qui aurait été une réunion, mais la date ou le lieu où elle a été capturée n’est pas connu.

Il est à noter que la série a été créée le 4 décembre et compte un total de neuf épisodes où la vie et la mort tragique du chanteur en 1995 à 23 ans seront révélées.

Nul doute que l’une des séries les plus attendues ce mois-ci sur la plateforme Netflix était la nouvelle version de la fameuse «Reine du Tex Mex», «Selena: The Series», qui est finalement arrivée vendredi dernier sur la plateforme se terminant par l’attente impatiente de plusieurs de ses fans.

Cette série met en vedette Christian Serratos, qui est entré dans le rôle de la fille qui a conquis le cœur de toute la communauté hispanique, devenant l’une des Latinas les plus réussies du monde artistique.

Il a actuellement plus de 70 millions d’exemplaires de disques vendus et à cette époque il se positionnait comme l’une des grandes promesses de la musique, en plus d’être au sommet de sa carrière musicale, jusqu’à malheureusement, il a perdu la vie aux mains de son représentant. à 23 ans.

Un fait qui fait encore mal à la mémoire de ses millions d’adeptes et malgré cela, même après 25 ans, sa mémoire et son héritage dans la musique restent intacts, voilà comment Selena Quintanilla est devenue une légende qui frappe à nouveau les écrans avec cette version, “Selena la Serie”.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Il est à noter que l’histoire est un contenu original du service Netflix, vous devez donc être abonné pour avoir accès à tous les chapitres déjà disponibles sur la plateforme.

Selena Quintanilla Pérez a été nommée artiste latine la plus influente et la plus vendue des années 1990 par le magazine Billboard, en plus d’être la seule artiste féminine à avoir eu cinq albums simultanément classés dans le classement Billboard 200.

De plus, en 2020, elle a été déclarée par le même magazine comme la plus grande artiste féminine latine de tous les temps et en 2016 et 2020 sa collaboration posthume avec MAC Cosmetics est devenue la collection la plus vendue de l’histoire de la cosmétique.

Il débute sa carrière musicale à l’âge de dix ans avec ses frères Suzette et Abraham Quintanilla III, et enregistre son premier album à l’âge de quatorze ans.

Dans les années 1980, elle a été critiquée et rejetée à plusieurs reprises pour avoir interprété de la musique Tejano, un genre dominé uniquement par les hommes, et sa popularité a grandi après avoir remporté les Tejano Music Awards de la meilleure chanteuse en 1987.

Cela peut vous intéresser: arrive sur Netflix, “Selena: La série” Connaissez tous les détails!