La fédération portugaise de football était chargée de confirmer la situation, dans laquelle elle a déclaré que, Cristiano Ronaldo, son attaquant vedette allait bien et ne présentait pas de symptômes, mais qu’il avait été testé positif, cependant, ils n’ont pas signalé quand il a été testé positif.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or ils ont joué un match nul 0-0 contre la France en UEFA Nations League dimanche, ainsi qu’un match amical 0-0 contre l’Espagne la semaine dernière. Il se peut que ce soit déjà un transporteur, il est donc important que cette nouvelle parvienne aux personnes impliquées.

Cristiano purge sa quarantaine nécessaire et a été écarté pour le match contre la Suède par la Ligue des Nations mercredi, une situation qui a attristé ses fidèles supporters, même s’ils savent et respectent qu’il doit prendre ces précautions, en espérant qu’il se remettra bientôt.

Lundi, l’attaquant de la Juventus a publié une photo sur Twitter dans laquelle il apparaît avec le reste de l’équipe portugaise en train de partager un repas, cette situation a fait toute une impression, car les joueurs étaient très proches les uns des autres à la table, Cristiano buvant la photo, donc si vous étiez porteur, il est fort probable que plusieurs d’entre eux aient été infectés.

Et pour finir, le célèbre Cristiano Ronaldo, qui le fait avec innocence et en étant super positif, a écrit en portugais: “Unis sur et en dehors du terrain!”

La fédération a rapporté que le résultat positif de Cristiano Ronaldo avait conduit à une autre série de tests effectués sur le reste de l’équipe portugaise. Il a souligné qu’ils ont tous été testés négatifs, heureusement, il reste donc un mystère comment ils peuvent être en contact et si proches sans contagieux.

L’équipe avait prévu de s’entraîner mardi avant le match contre la Suède à Lisbonne, même s’il n’a pas été confirmé s’ils s’entraîneront aujourd’hui ou jusqu’à demain. Le Portugal et la France sont en tête du Groupe 3 avec sept points chacun après trois matches, même si sans leur étoile, nous verrons comment ils vont.

La fédération portugaise n’a pas précisé où Cristiano était en isolement et combien de temps il le restera.

Le footballeur de 35 ans manquera samedi la visite de la Juventus à Crotone pour la Serie A, ainsi que les débuts de son club en Ligue des champions au fief du Dynamo Kyiv mardi prochain. Et en fonction de son évolution et des résultats des tests ultérieurs, il pourrait également manquer le match très attendu contre Barcelone le 28 octobre.

La Juventus a maintenu un isolement après les points positifs de deux employés du club. Une certaine controverse a été générée lorsque Cristiano et six autres joueurs ont été autorisés à quitter l’isolement pour répondre aux appels avec leurs équipes nationales.

