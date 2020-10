Avant de partir, le chanteur américain d’origine mexicaine, Jenni Rivera, Il a laissé beaucoup de musique enregistrée qui au fil du temps a été libérée par sa famille afin de la garder vivante avec ses disciples.

Jenni Rivera a laissé un grand vide dans le monde de Musique Après avoir perdu la vie, cependant, sa musique continue d’être avec nous et elle est dans nos cœurs.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Dolores Janney Rivera Saavedra est partie pour une vie meilleure en raison d’un terrible accident d’avion alors qu’elle se dirigeait de Monterrey vers la ville de Toluca, puis en route pour Mexico.

Heureusement, la famille Rivera a été en charge de garder vivant l’héritage de la chanteuse, comme sa fondation, ses marques et surtout, sa musique.

En fait, Juan Rivera est en charge de la production du Chansons que “La Diva de la Banda” a laissé des enregistrements, qui sont sortis petit à petit au fil des ans.

La Diva du groupe est sur le point d’avoir un an de plus après son départ et dans une interview pour Sergio Becerra, de Monitor Latino, Rosie Rivera a commenté que, pour se souvenir de l’anniversaire de deuil de sa sœur, une première est en cours de préparation qui laissera sans aucun doute ses mâchoires lâchées. à tous.

Nous travaillons sur deux ou trois très belles chansons, des chansons inédites, nous travaillons sur des duos et aussi pour les enfants … “

Le thème des enfants vise à ce que la vie de Jenni continue de traverser la barrière du temps et que les nouvelles générations puissent savoir comment était le célèbre chanteur, qui a réussi à voler le cœur de millions de personnes.

Ce qui surprendra davantage ses followers, c’est que nous pouvons écouter Jenny chanter une chanson en anglais, puisque dans ces chansons dont on parlait, la chanson «One Way or Another» de Blondie est incluse.

Cette chanson a été enregistrée en anglais et en espagnol et parmi les duos attendus, un avec un célèbre chanteur américain est inclus et il est supposé qu’il pourrait s’agir de Becky G.

En plus de cela, ils ont également indiqué qu’ils étaient sur le point de choisir l’actrice qui jouera Jenni Rivera dans le nouveau film sur lequel ils travaillent depuis quelques mois.

Il convient de mentionner que la biosérie sortie en 2017 est immédiatement devenue un succès, il est donc prévu que la même chose se produise avec le film.

Jenni Rivera Aux États-Unis et au Mexique, elle a vendu plus de 25 millions de disques au cours de sa vie et 10 millions de disques supplémentaires après avoir perdu la vie, ce qui fait d’elle la chanteuse la plus importante d’un groupe sinaloan.

En fait, plusieurs médias, dont CNN, Billboard, Fox News et le New York Times, l’ont classée comme la figure féminine la plus importante et la plus vendue du genre de la musique régionale mexicaine.

En 1991, Jenny Il a commencé à travailler chez Cintas Acuario, la maison de disques qui appartenait à son père et en 1992, avec ses frères Pedro, Gustavo et Juan, il a commencé à enregistrer des chansons folkloriques traditionnelles mexicaines.

Les frères ont appelé leur groupe “La Güera Rivera con Banda” et ont sorti leur premier album éponyme, malheureusement l’album ne s’est pas déroulé comme prévu, mais cela ne l’a pas découragée de continuer à essayer de réussir encore et encore. en 1994, ils répètent la formule avec l’album “Con los Viajeros del Norte”, mais aucun d’eux n’a eu de diffusion commerciale.

Ce n’est qu’en 1995, lorsque “La Chacalosa” a été enregistré, qu’ils ont commencé à attirer l’attention du public de Los Angeles et de ses environs, du fait qu’il contenait des corridos et qu’à partir de là, sa renommée ne faisait qu’augmenter.

