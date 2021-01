Ils critiquent Lana del Rey, pour son nouvel album! | .

Le nom du chanteur Lana Del Rey elle a immédiatement commencé à être une tendance après que des internautes ennuyeux aient commencé à la critiquer parce qu’elle ne donnait pas plus d’informations sur sa nouvelle album ainsi que d’autres détails que peu à peu certains internautes évoquaient.

Dimanche dernier, 10 janvier, la belle chanteuse a partagé un La photographie Dans son compte Instagram officiel avec lequel il a réussi à surprendre ses followers, cependant, des doutes ont immédiatement commencé à surgir, car les informations qu’il avait partagées étaient incomplètes.

À vrai dire, il y avait plusieurs publications que Lana del Rey partageait sur son Instagram, dans lesquelles elle montrait l’avancée de son nouvel album, celui que ses fans attendaient depuis si longtemps “Chemtrails Over the Country Club”, mais ses fans n’ont pas mis longtemps en réagissant car il n’a pas partagé la date de sortie.

Dans l’image, vous pouvez voir le nom de l’album ainsi qu’une liste de chansons dont on ne sait pas à quel moment leurs fans commenceront à en profiter, c’est parce que la belle célébrité n’a rien mentionné jusqu’à présent, peut-être qu’il veut un peu plus de temps pour partager les nouvelles.

Jusqu’à présent, il y a 11 singles que son nouveau projet présentera, l’un d’eux que nous avons déjà eu le plaisir de rencontrer l’automne dernier: “Let Me Love You Like a Woman”, quelque chose qui a également attiré l’attention de certains internautes qui jusqu’à Le moment qu’ils jugent important est la conception de leur couverture, car ils disent que c’est assez simple.

Cependant, c’est précisément ce qui a caractérisé la carrière de la chanteuse new-yorkaise, outre que cela fait également partie de sa personnalité, certains ont suggéré qu’avant de la lancer sur le marché, réfléchissez à deux fois et apportez des changements, bien sûr il y a aussi un partie de la population et aussi les fans qui adorent le design car il le représente dans son intégralité.

Il y a toujours de l’agitation et de l’agitation et au milieu de celle-ci, il y a toujours de la belle musique avec mon nouvel album chemtrails sur le country club », a-t-il écrit sur sa couverture.

Les accusations de certains internautes ne se sont pas arrêtées là, car dans une autre des publications qui Lana Del Rey fait sur son compte, elle apparaît à côté de quelques amis, donc certains internautes ont immédiatement souligné qu’elle avait eu une attitude d’exclusion envers les personnes de couleur.

Face au commentaire que la chanteuse n’aimait pas du tout, elle s’est préparée à y répondre car ledit commentaire ne semblait pas approprié, affirmant qu’elle avait de tout temps été l’une des artistes les plus influentes du show business, ceci sans vouloir le faire pour ce que le commentaire n’avait aucune raison de faire.

Elizabeth Woolridge Grant nom complet de Lana Del Rey Il est né le 21 juin 1985 donc il a actuellement 35 ans, il a commencé sa carrière dans la musique depuis 2005, il a un style de musique très particulier, car non seulement il se consacre à chanter un seul genre mais il y en a plusieurs immédiatement nous les partageons:

Pop baroque Pop indé Pop de chambre Pop de rêve Sadcore Trip hop Rock alternatif

En plus d’être chanteuse, elle est également productrice, mannequin, poète et compositrice, caractérisée par un style unique dans ses productions alliant style vintage et excellente qualité cinématographique au niveau de sa musique.

Pendant des années Lana Del Rey Elle a surpris et est tombée amoureuse de ses followers, qui la suivent depuis qu’elle a commencé sa carrière, jusqu’à présent sur Instagram, elle compte plus de 18 millions de followers.

