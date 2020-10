Marlene Favela donne de quoi parler sur les réseaux sociaux pour la fête ostentatoire en l’honneur de sa fille Bella, qui a eu un an.

À travers son compte Instagram, l’actrice a partagé plusieurs photos de la soirée dans laquelle elle s’est habillée en poupée et a joué dans de nombreux clichés, une question que les internautes n’ont pas laissée échapper: «Cela ressemble plus à votre fête qu’à votre fille, vous avez l’air super ridicule de porter comme ça comme si vous n’aviez jamais fait de fête », lisent parmi les centaines de commentaires.

Entre ballons colorés, gâteaux et bonbons, Marlène et sa fille ont pris plusieurs photos; Little Bella a déjà son propre compte Instagram, et là ils ont également posté quelques images du moment heureux qui n’a pas été bien vu par certains adeptes de l’actrice.

“Que faites-vous avec autant de desserts chaque mois, combien d’enfants dans les orphelinats seraient si heureux avec l’un d’eux.” “Qui s’est conformé? Elle ou le bébé ». “La décoration est horrible, trop ornée, très exagérée, tout est une petite fille d’un an qui ne comprend rien, je pense que l’anniversaire était pour montrer la mère, pourquoi sinon je ne le comprends pas, mauvais goût en tout”. “Vous semblez plus le protagoniste principal, que votre bébé, quelle honte.” «Trop de carences chez la mère, projetées sur un bébé qui n’a aucune idée de quoi que ce soit. Désolé, mais j’étais triste de voir tant d’ostentation ». “Cela ressemble plus à votre fête qu’à celle de votre fille, vous avez l’air super ridicule, comme si vous n’aviez jamais fait de fête.”

Le grand absent de la fête voyante était le père de Bella; En juin, Favela a confirmé qu’elle était séparée de son mari, l’homme d’affaires George Seely, et a précisé que cette situation n’était pas due à son désir de retourner dans le show business.

«Oui, je suis séparé, oui, j’ai demandé le divorce. Je veux partager ça avec vous parce que je ne veux pas que vous continuiez à inventer des choses: quand j’ai décidé de me marier, j’étais très consciente de l’homme que j’épousais …, je voulais fonder ma propre famille, j’avais attendu longtemps parce que je voulais le faire quand J’étais très plein dans de nombreux aspects de ma vie et je l’ai fait », a-t-il alors déclaré.

Par: El Universal