À cette époque, voir l’homme d’affaires charismatique et prospère de l’époque au cinéma ou à la télévision était quelque chose de relativement courant, car à cette époque c’était aussi fait une apparition frappante dans la série légendaire Le Prince de Bel Air que, bien qu’il n’ait pas vraiment fait preuve de grandes capacités d’interprétation, cela a servi à consolider sa réputation de millionnaire extraverti, coureur de jupons et sans vergogne, traits qui méritent aujourd’hui de vives critiques mais qui, dit-on, se sont formés au cours de ces années. fait partie de la recette de sa popularité.

Sur la base de ce que le président républicain désormais vaincu a dit au fil des ans, il semble que les sociétés de production et les chaînes de télévision ont constamment frappé aux portes de son bureau pour lui demander et même le supplier de se prêter à de tels camées, étant donné le impact promotionnel qui pourrait découler de votre silhouette. Cependant, maintenant le cité Christophe Colomb a révélé l’autre côté de l’histoire, du moins celui qui le concerne, qui brosse un portrait légèrement différent de ces «négociations».

“Trump nous a donné la permission de filmer dans le hall de la Plaza [emblemático hotel de su propiedad]. Nous payons donc les frais correspondants et nous pensons que la chose y resterait. Mais non, il nous a dit: “Ils ne peuvent utiliser la Plaza que si je suis dans le film.” Au final, nous avons cédé à sa demande et quand nous avons fait ses premiers tests d’écran, la chose la plus étrange au monde s’est produite. Les gens n’arrêtaient pas d’acclamer à chaque fois qu’il apparaissait à l’écran. Alors j’ai dit à mon monteur: “Laissez-le dans le film, ça va être un moment pour le public” “, a expliqué Columbus à propos de l’obsession du magicien pour l’attention médiatique et, bien sûr, avec l’admiration euphorique qu’il suscitait parmi les citoyens. .