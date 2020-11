Ils demandent à Maluma de rejoindre The Weeknd pour le Super Bowl 2021 | INSTAGRAM

S’il n’était toujours pas descendu des premières places des palmarès musicaux, le plus récent tube de Maluma, “Hawai”, a rebondi la semaine dernière pour revenir au sommet des singles entendus dans le monde, et tout cela grâce à l’incroyable Interprète canadien “The Weeknd”.

Rappelons que c’est jeudi dernier, 5 novembre, que Maluma a publié une nouvelle vidéo pour la chanson “Hawaii”, son dernier tube, mais ce qui a le plus retenu l’attention de ce nouveau remix est qu’il a la participation de The Weeknd, l’un des artistes les plus populaires du moment.

La vidéo a été publiée dans les comptes officiels de Maluma et, comme prévu, elle a immédiatement suscité un tollé parmi les fans qui ont profité des boîtes de commentaires pour féliciter les deux chanteurs pour cela. collaborationDe même, sur YouTube, il a dépassé le million de vues en quelques heures, tandis que sur les comptes Twitter des deux artistes les réactions n’ont pas tardé à arriver avec des milliers de likes à la publication.

De plus, du fait de la collaboration que The WeeKnd a fait, il a donné un twist à son style musical si marqué, en chantant en espagnol, plus tard, le chanteur est devenu une tendance sur les réseaux sociaux après avoir annoncé sa confirmation de participer musicalement au si célèbre et spectacle à la mi-temps prévu au Super Bowl 2021.

Cette nouvelle a été publiée à partir de son profil Instagram officiel, où il compte environ 25 millions d’abonnés, la nouvelle de sa confirmation a donc rapidement atteint les yeux et les oreilles de milliers d’internautes qui souhaitent que ce nouveau syndicat crée un excellent divertissement.

“Nous grandissons tous en regardant les plus grands actes du monde au Super Bowl et on ne peut que rêver d’être dans cette position. Je suis honoré, honoré et exalté d’être le centre de ce spectacle infâme cette année”, a commenté The Weeknd après le Nouvelles.

De même, il y avait des profils officiels dans le réseau social reconnu qui n’étaient évidemment pas indifférents à cette nouvelle et ont montré leur intérêt pour l’artiste, il convient de mentionner que certains des plus notoires étaient la NFL, MTV et Spotify, qui ont commenté l’image de la Canadien qui a déjà atteint plus d’un million 119 mille likes.

L’événement “Half Time Show” est prévu le 7 février 2021 au Raymond James Stadium, Tampa, Floride, et les internautes n’ont pas attendu pour exprimer leur enthousiasme et donner quelques idées sur le des collaborations musicales que vous espérez voir.

Bien sûr, beaucoup d’entre eux ont décidé de demander au talentueux et talentueux Maluma colombien, car, se souvenant de la récente collaboration musicale des deux, parvenant à capturer totalement le public, les internautes fanatiques des deux musiciens ont décidé que ce serait une excellente idée de les voir partager le scène avec ses plus grands succès.

Après toute cette affaire, certains abonnés sur Twitter et Instagram ont supplié le musicien de Medellín de participer au Half Time Show, comme ses compatriotes et collègues comme J. Bavin et Bad Bunny l’ont déjà fait auparavant, bien que jusqu’à présent, “El pretty boy “n’a publié aucune réponse ni aucun type de déclaration, concernant l’annonce, pour une collaboration avec le chanteur de chansons populaires, telles que” Call Out My Name “,” Starboy “,” The Hills “,” Can’t Sentez mon visage »et« Je le sens venir ».

Donc, pour l’instant, nous pouvons attendre la confirmation du deuxième artiste pour le spectacle tant attendu, avec l’espoir que les responsables de l’événement écouteront les appels des fans et que le Colombien sera le gagnant pour participer l’année prochaine.