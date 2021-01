Ils détectent le père de Roberto Palazuelos de terribles souffrances | Instagram

L’acteur Roberto Palazuelos vit les jours les plus compliqués à côté de sa famille, l’un de ses proches se bat pour sa vie après avoir été diagnostiqué avec une maladie terrible, l’acteur assure: “Il a toujours été un homme en très bonne santé.”

Il s’agit de Roberto Palazuelos Rosensweit, père de Roberto Palazuelos, qui dans le passé aurait été informé du cancer dont il souffre, aujourd’hui, les médecins font tout leur possible pour prolonger ses jours et vivre au maximum, selon Palazuelos lui-même dans une interview.

C’est sans doute quelque chose que le soi-disant «Diamant noir» regrette profondément en se souvenant de son père, aujourd’hui âgé de 80 ans, qui avait toujours joui d’une très «bonne santé».

Il n’était jamais à l’hôpital, à moins que je m’en souvienne, ni au lit, rien, c’était un homme en très bonne santé. Il a été super sain, un athlète et tout à 80 ans, c’est déjà un grand cadeau de Dieu, a-t-il déclaré dans une interview.

Comme il l’a laissé entendre, la maladie est venue avec une grande force dans la vie de son père car il assure que rien ne peut être fait pour l’éradiquer puisque le cancer qu’il héberge dans son corps est déjà mortel, cependant, les médecins font toujours ce qu’ils peuvent pour le sauver. la vie et qu’elle se prolonge encore plusieurs années, a-t-il annoncé.

Cependant, malheureusement, tout a changé depuis il y a 15 jours quand ils ont appris la nouvelle fatale, l’une des maladies les plus agressives attaque son père, il a été diagnostiqué avec un «cancer des os»

Entre les deux, un certain nombre de médicaments vous aident à faire face à votre état, vous permettant de vivre plus longtemps si vous suivez toutes les instructions.

C’est déjà mortel, mais si vous en prenez soin et avec vos injections et autres vous pouvez passer quelques bonnes années avec nous, a déclaré son fils, l’acteur.

Palazuelos explique comment ils ont remarqué l’état de santé de son père, Don Roberto, une série de symptômes l’alerterait que quelque chose lui arrivait.

Il a commencé à se sentir mal, sa hanche lui faisait mal, nous pensions que c’était une question de massage ou de mauvaise position, mais plus tard, quand ils l’ont vérifié minutieusement, il s’est avéré qu’il avait un cancer dans les os, bon sang et du sang. “

Apparemment, après avoir connu les détails de son état, l’avocat de profession et père de l’acteur et homme d’affaires a relevé ce nouveau défi avec une grande spiritualité, comme il le souligne, c’est lors d’une soirée à Acapulco pour son anniversaire où il lui a dit ce qu’il en ressentait.

Il me dit: «À un moment donné, chaque homme arrive à ce moment où ils vous disent qu’il vous reste tellement de temps ou que votre phrase de mu3rt3 arrive», dit-il.

Quelque chose qui a sans aucun doute aussi inspiré Palazuelos et l’amène à avoir sa propre philosophie sur l’existence d’un autre avion en quittant le monde terrestre, mais il n’y a qu’une seule façon d’y arriver.

Prenons soin de nos actions, soyons de bonnes personnes et puis la vie elle-même dure plus longtemps si vous prenez soin de vous, si vous vous éloignez des vices, si vous vivez dans des endroits bien aérés, mangez sainement, massez-vous, méditez », estime-t-il.

L’acteur de séries comme “40 Y 20” en plus de sa propre émission de télé-réalité “Palazuelos mon roi” assure que “mu3rt3” est la seule chose sûre que nous ayons dans la vie.

Le natif d’Acapulco est quelqu’un qui reste apparemment très proche de ses proches, ce qui peut être apprécié dans ses cartes postales où il apparaît avec ses neveux.

De même, cela se produit également avec d’autres personnalités et un exemple en est l’acteur Andrés García, pour lequel il a exprimé sa profonde gratitude.

C’est même récemment qu’il a vécu avec le célèbre galant du cinéma et de la télévision au Mexique et son père pour qui il a préparé un repas, honorant une amitié de plusieurs années, bien qu’ils ne se soient pas vus depuis un certain temps, a-t-il déclaré.

Mon père était avocat pour Andrea et Luisito Rey alors il l’aime beaucoup et ils sont compadres, ils ne s’étaient pas vus depuis de nombreuses années et maintenant que j’ai dit à Andrés que mon père était malade, il a dit “ non ” mec, s’il vous plaît, je veux le voir, Faisons quelque chose »et nous avons préparé un repas avec ma tante Susana.

L’amitié entre l’acteur et la famille du “Black Diamond” a transcendé même Roberto Jr. lui-même et la preuve en est qu’au cours du dernier 2020, les deux ont annoncé que García l’avait nommé héritier de leurs actifs et également exécuteur testamentaire.

Il est à noter que par la volonté d’Andrés, 79 ans lui-même, Palazuelos a géré ses propriétés, jusqu’à aujourd’hui, il a vendu une partie des nombreuses qu’il a, comme il l’annoncerait, ceci afin qu’il puisse avoir une bonne qualité de vie sans rien manquer.