Ils divorcent! Kimberly Loaiza et Juan de Dios, c’est comme ça que tout s’est passé | Instagram

Le couple de youtubeurs, Kimberly loaiza Oui Juan de Dios Pantoja, a révélé les détails de la journée où ils ont décidé de mettre fin à leur relation, car une relation qui avait duré de nombreuses années devait malheureusement prendre fin.

C’est vrai, même si c’est un peu difficile à lire, Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ils ont divorcés, mais il ne faut pas s’alarmer, puisqu’ils ont décidé de divorcer pour se remarier, depuis la première fois qu’ils se sont mariés par obligation.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est le 17 octobre que la chaîne YouTube de Kimberly Loaiza a explosé avec la surprise du mariage de l’influenceuse et de son partenaire Juan de Dios Pantoja.

Il ne fait aucun doute que ce couple a beaucoup donné à parler sur les réseaux sociaux depuis ses débuts en tant qu’influenceurs, mais ce dernier 2020 a été l’année où ils ont donné le plus de sujet, depuis la découverte des vidéos du passé quand Jean de Dieu, la séparation entre eux et maintenant leur lien nuptial.

Après un moment de séparation, apparemment sur les réseaux sociaux, bien que plus tard, ils aient fait savoir qu’ils étaient toujours en contact avec leur petite fille Kima, le couple s’est à nouveau réuni officiellement devant ses partisans le jour où ils ont révélé la fête d’anniversaire de leur fille Kima Sofia, fin août dernier.

Maintenant, deux mois plus tard au moyen d’une vidéo, ils confirment qu’ils étaient mariés, encore une fois, ce qui confirme les photographies de mariage qui sont montrées dans la scénographie de la vidéo de Juan de Dios, “Idi0ta”.

Dans une vidéo de 34 minutes, ils ont expliqué que le jour de leur pétition à Hawaï, avant le scandale de la Jean de Dieu, un événement qui était très petit et il n’y avait pas d’invités, alors maintenant ils ont décidé d’aller de l’avant et de se marier par des moyens civils, mais avant de le faire, ils ont dû divorcer.

Comme vous vous en souvenez, ils étaient déjà mariés par des moyens civils depuis quelques années lorsque la grossesse de leur premier-né est survenue, mais ils ont expliqué qu’à cette occasion ils se sont mariés plus que tout par la pression, mais cette deuxième fois c’était leur propre décision. pour l’amour qu’ils ressentent l’un pour l’autre.

En fait, à travers les réseaux sociaux, j’encercle un vidéo où le couple qui a réussi son divorce, dans cette vidéo, vous pouvez voir comment ils rencontrent un avocat pour signer les papiers de leur séparation.

Maintenant, après plusieurs mois assez compliqués, le couple peut dire qu’il est meilleur que jamais, tant sur le plan professionnel que personnel, puisqu’ils sont mariés devant la loi et de leur propre chef.

Le couple avec des millions d’abonnés sur diverses plateformes sociales a célébré son mariage civil sans invités de la famille et quelque chose de très petit chez eux à Mexico, ils ont également expliqué au début de la vidéo sur YouTube qu’en raison de la distance et du Covid- 19 ne pouvaient pas inviter les membres de la famille, mais ils leur ont évidemment demandé de ne pas s’asseoir, car ils ont assuré que plus tard ils auraient un mariage religieux lorsque le contingent sanitaire est contrôlé et dans lequel ils recevront tous leurs proches.

Après que Juan de Dios l’ait aidé à choisir Kimberly leur robe blanche pour cette occasion, ils se sont préparés pour le syndicat par voie civile dans laquelle certains des coéquipiers qui étaient dans la maison étaient présents.

Se tenant la main et lors d’une très brève cérémonie, les youtubers ont dit “oui, j’accepte”, et ont scellé leur union avec un baiser chaleureux, caché à Kima, car apparemment elle devient jalouse s’ils s’approchent de son père.

