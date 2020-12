Ils divulguent ensemble des photos de Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio! | .

Ce sera avec “Dont Look Up” le titre du nouveau film auquel vous participerez Jennifer Lawrence à côté de Leonardo DiCaprio, tous deux lauréats d’un Oscar, ils auront sûrement une excellente participation à l’histoire, leurs adeptes sont probablement très conscients de chacun de leurs mouvements liés à ce nouveau film.

La production est dirigée par Adam McKay, également lauréat d’un Oscar du scénario le mieux adapté, pour le moment, trois grandes célébrités et lauréats de l’un des prix les plus attendus et les plus recherchés de l’industrie cinématographique collaboreront ensemble.

La production est en charge de Netflix, un autre point pour le contenu de la plate-forme, qui a surpris les utilisateurs avec chacun des films, séries et documentaires qu’elle a publiés.

Comme vous le savez bien, la pandémie causée par le coronavirus a commencé dès les premiers mois de l’année, grâce à elle des centaines de projets ont dû être reportés, dont “Dont Look Up” par NetflixCependant, au cours de ces derniers mois, certaines productions ont recommencé à tourner des enregistrements, même si elles l’ont fait avec prudence pour éviter de continuer à propager le virus.

Récemment, les premières images des enregistrements de production auxquels Jennifer Lawrence et Jennifer Lawrence participeront ont été divulguées. Leonardo DiCaprioEn fait, ils ont été vus ensemble sur plusieurs photographies, avec les soins de santé nécessaires.

Jennifer Lawrence apparaît avec un regard différent de celui que nous avons l’habitude de la voir, dans son rôle nous verrons ses cheveux rougeâtres, avec une frange et un peu rasé de la tête, quant à Leonardo DiCaprio vous ne voyez pas autant de changements, sa barbe est un peu envahie quand tout comme ses cheveux, elle porte aussi des lunettes.

Vous serez sûrement intéressé à connaître une autre partie des acteurs qui partageront des crédits avec les deux acteurs, parmi lesquels nous trouvons:

Meryl Streep Ariana Grande Cate Blanchett Jonah Hill Himesh Patel Timothée Chalamet Kid Cudi Matthew Perry Tomer Sisley

Nul doute que le film cinématographique aura une grande distribution, qui est plus que prête à en surprendre plus d’un, heureusement peu à peu les projets bloqués ont repris en raison de la pandémie, qui devrait se terminer bientôt. et il ne reste qu’un mauvais souvenir, même s’il est probable qu’il nous ait laissé plus qu’un souvenir mais plutôt un apprentissage.

Sûrement Netflix Il continuera à nous surprendre par son contenu, jusqu’à présent, la date exacte de sa création n’est pas connue, les seules données réalisables sont qu’il sera publié en 2021.

“Ne lève pas les yeux“C’est une comédie de science-fiction, elle aura pour intrigue deux astronomes, peut-être pas très connus, tous deux de bas niveau, mais ils vont essayer de faire un tour médiatique géant, dans le but d’alerter l’humanité sur un astéroïde qui pourrait mettre fin à l’humanité. , parce qu’il s’approche de la terre.

Sans aucun doute, deux des acteurs gâtés à Hollywood grâce à leurs projets agiront ensemble pour la première fois apparemment, on pense que cette production sera l’une des plus grandes et des plus reconnues non seulement de la plate-forme Netflix mais aussi des acteurs et du direct, avec ces participations attachantes non seulement des deux mais aussi des autres impliqués, un succès est prédit pour “Dont Look Up”.

Tout le monde espère anxieusement que nous pourrons continuer notre vie comme avant le début de la pandémie, mais nous devons accepter que, tout comme il y avait de bonnes nouvelles concernant la quarantaine, cela nous a également aidés à valoriser ce que nous avons non seulement chez nous mais aussi sur notre planète. .

