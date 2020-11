Une mer de fleurs a inondé la pièce dans laquelle, ce dimanche, la productrice, mère, amie et collègue Magda Rodríguez était voilée.

À partir de 19h00 Non seulement les artistes, les amis et la famille du producteur ont commencé à arriver au salon funéraire de la maison funéraire J.García López, mais d’innombrables compositions florales de différentes tailles sont également arrivées, dont certaines si grandes qu’elles ne pouvaient même pas entrer dans la maison funéraire.

Peu avant minuit, la pièce où elle était voilée et son cercueil étaient déjà recouverts de blanc.

Certains sont arrivés et ont préféré éviter la presse, comme dans le cas de Raúl Araiza, Galilea Monitjo et Jorge El Burro Van Rankin. Il y avait aussi ceux qui parlaient de l’incroyable nouvelle, de la douleur de dire au revoir à un ami qu’ils venaient de voir, avec qui ils avaient plaisanté, ri et même parlé de l’avenir, un ami qu’ils pensaient voir la semaine prochaine ou lundi prochain dans le forum.

Andrea Legarreta, animatrice de Hoy, a souligné la générosité de Magda et le cachet qu’elle a donné à la matinée. Elle ne pouvait pas se retenir de pleurer en partageant des détails sur le dernier jour de la vie du producteur.

«Elle semble aller bien ce matin, elle s’est levée et a demandé un jus, puis elle a demandé à se réveiller à onze heures du matin et quand la fille est venue la réveiller, elle ne s’est manifestement pas réveillée.

Il a également rappelé la célébration d’anniversaire qu’ils ont organisée il y a deux semaines, le 22 octobre, lorsque Magda a eu 57 ans. Il a dit que ce jour-là, ils ont beaucoup parlé de l’importance d’être avec les gens qui sont essentiels dans votre vie, ils ont dansé et grillé sans savoir que ce serait la dernière fois qu’ils fêteraient.

«La vérité c’est que c’était un très beau moment, je pense qu’elle, d’ailleurs, je suis très contente qu’elle soit partie sans souffrir, qu’elle se soit endormie et c’est tout. Elle l’a mérité », a-t-il ajouté, et a annoncé que ce lundi le programme lui serait dédié, sous la production de Nino Canún.

“Nino Canún soutiendra, mais cela ne veut pas dire qu’il sera celui qui produira, c’est lui qui soutiendra la production car Andrea, sa sœur, n’est pas dans les conditions pour le faire.”

La productrice Carla Estrada s’est également déclarée choquée par la nouvelle, car précisément ce dimanche, elle avait l’intention de voir Magda. Elle a partagé l’énorme amour que sa fille Andy Escalona avait pour sa mère et à quel point ils étaient proches.

«J’ai convenu que peut-être dans l’après-midi je la verrais, alors quand la nouvelle me parvint, j’ai composé Arturo et j’ai dit ‘dis-moi juste que tu es avec Magda’, il s’est taisé et a dit non, que c’était vrai. Nouvelles”.