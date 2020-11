“Ils en ont marre”, Galilea Montijo parle de Michelle Renaud et Danilo Carrera | Réforme

Après avoir visité le Programme aujourd’hui Du couple formé par Michelle Renaud et Danilo Carrera, le chauffeur Galilea Montijo a fini par les attaquer et leur assurer qu’ils en ont déjà “marre”.

La belle Galilea Montijo a dénoncé le couple qui était l’invité spécial du programme Hoy pour promouvoir leur nouvelle telenovela, Quererlo Todo, dans laquelle Michelle Renaud et Danilo Carrera jouent. Cependant, ce à quoi les célébrités ne s’attendaient pas, c’est que le beau conducteur finirait par “marre” d’elles.

Heureusement, cette phrase que La Gali a exprimée était une blague, au milieu des rires et devant eux-mêmes, puisque l’animateur et les acteurs étaient enregistrés derrière les caméras de l’émission Today. La célèbre femme leur a demandé d’inviter le public à voir sa telenovela Quererlo Todo et après les belles paroles de Danilo Carrera pour son partenaire, Galilea Montijo a assuré qu’elle en avait assez de tant d’amour.

A 6h30 pour les stars, Love it all, a partagé Michelle Renaud.

Après que Renaud ait commencé à parler, c’est que Danilo a pris la parole en louant la belle Galilea Montijo, qui n’a pas arrêté de rire de son propre commentaire.

Ils vont tomber amoureux, non seulement de cette belle femme, mais aussi des paysages dans lesquels nous avons enregistré, a partagé Danilo Carrera,

Pendant qu’ils parlaient à la caméra, Danilo et Michelle n’ont pas cessé de se serrer dans leurs bras, de se caresser et de montrer de l’affection, alors la conductrice n’a pas tardé à lancer son commentaire.

Je les aime … Ils en ont marre de l’amour, a déclaré Galilea Montijo.

Ce qui est également devenu une note pendant le spectacle, c’est le fait que Michelle Renaud il a quitté le forum au milieu d’une dynamique, le tout à cause d’un malentendu; mais elle était assez bouleversée.

L’actrice faisait partie de Sing the word, l’une des activités les plus populaires du programme Hoy, et l’équipe a joué en son honneur, mais quand ce fut à son tour d’interpréter une chanson avec le mot «homme», elle était excitée et quitta l’endroit.

Michelle Renaud a souligné qu’on lui avait dit que l’activité était du karaoké et qu’elle ne pourrait pas participer à la vraie dynamique du jeu car il n’y avait pas de paroles sur les chansons et aucune chanson n’est connue.

Non, non, je deviens déjà fou … ça m’a manqué Aujourd’hui, ils m’ont trompé, je veux que tu saches, je veux préciser qu’ils m’ont dit que c’était du karaoké et que ce n’est pas du karaoké car il n’y a pas de paroles et je ne connais aucune chanson a partagé la belle actrice.

Quelques instants plus tard, le malentendu a été dissipé et le protagoniste de Je veux tout Il est revenu à la dynamique et a chanté Femme contre Femme à côté de la belle Galilea Montijo.

L’amour entre Danilo Carrera et Michelle Renaud a traversé l’écran et est venu après que la belle actrice soit devenue mère. Le couple s’est retrouvé au milieu du tumulte lorsque les rumeurs d’une liaison entre eux ont commencé, mais ils ont finalement fini par crier leur amour sur les toits.

Michelle et le bel acteur n’arrêtent pas de partager l’énorme amour qu’ils ont sur les réseaux sociaux et il est inévitable de les voir et de ne pas apprécier à quel point ils s’aiment. En outre, Danilo Carrera Il est devenu un véritable complice de la belle actrice alors qu’il la soutient à travers les épaisseurs.

Il y a quelques mois, la belle actrice a avoué qu’elle retirerait les prothèses de son m @ mas pour sa santé; une décision qui a été très applaudie par ses partisans et soutenue par son partenaire. Danilo a formé une belle famille avec Michelle et son fils, avec qui il s’entend vraiment à merveille.