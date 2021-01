Ils essaient les vêtements de Kimberly Loaiza avec SHEIN en vidéo! | Instagram

“La plus grande gentillesse” Kimberly loaiza On le voit constamment comme une tendance sur les réseaux sociaux, ceci grâce à sa popularité, qui est si grande que d’autres youtubeurs ont tendance à parler de leurs propres projets comme sur YouTube où certains jeunes et stars des vidéos ont partagé leurs opinions en essayant certains des vêtements qu’il a publiés en collaboration avec SHEIN.

Parler de Kimberly loaiza est de se référer à plusieurs projets dans lesquels il travaille depuis longtemps, son succès dans la musique, comme youtuber, tiktoker et autres est reconnu internationalement, à tel point qu’à l’instar de ses fans avec diverses personnalités du divertissement qui en fournissent opinions concernant sa carrière et ses sorties.

Kimberly Loaiza préparait cette collaboration depuis longtemps, cependant, comme d’habitude, elle n’avait pas partagé beaucoup d’informations jusqu’à ce qu’elle soit finalisée, lançant une vidéo où elle expliquait la dynamique d’achat et où elle présentait également certains des modèles déjà disponibles. avait jeté.

Immédiatement des milliers d’internautes admiratifs ou aussi appelés «mignonnes», c’est ainsi qu’elle se réfère à ses fans, ils ont commencé à acheter ses vêtements, pour cela aussi certains youtubers en ont profité pour créer du contenu sur leurs chaînes.

Il existe une grande variété de vidéos qui circulent sur YouTube, mais l’une de celles qui ont le plus de vues jusqu’à présent a été prise en compte, c’est celle de la chaîne de Mariale, où elle a intitulé sa vidéo comme “Refuser Kimberly Loaiza – j’essaye ses vêtements “Cela a été partagé le 30 octobre 2020, peu de temps après Kimberly loaiza annoncez votre vidéo.

BONJOUR AMORCITOOOOS !! Alors aujourd’hui, je vais essayer des vêtements de la nouvelle ligne de Shein avec Kimberly Loaiza! J’espère que vous apprécierez la vidéo Amorcitos I LOVE YOU TOOOOOOO! “, Une partie de sa description.

Dans sa vidéo, elle commence par avertir que, comme elle l’a toujours été, elle donnera son avis sur les vêtements qu’elle a demandés. SHEIN avec Kimberly Loaiza.

Cependant, avant de commencer par ses critiques sur les vêtements, momo a mentionné lors de l’introduction qu’elle est fière de la collaboration avec l’interprète de “Don’t be jalous”; Parce qu’elle fait du shopping chez SHEIN depuis environ 10 ans, mais que c’est la première collaboration qui se fait avec une personne externe et qu’elle est également Latino, elle se sent donc fière et la soutient en tant que célébrité.

Mariale a commencé avec des vêtements que nous avons constamment vus dans les images de Kim Loaiza, la plupart d’entre eux étaient ravis des vêtements qu’elle a acquis, et bien qu’il y en ait eu qu’elle n’était pas sûre d’essayer, elle a fini par être surprise.

Peut-être que l’une de celles qu’elle aimait le plus était une robe violette, où Kimberly apparaît peinte comme Catrina, nous voyons cette photo sur son Instagram, malgré le fait qu’elle soit un peu transparente pour le youtubeur, cela semblait un détail très agréable et séduisant.

Il y avait une robe qu’elle ne savait pas très bien si elle l’aimerait car elle n’aimait pas le tissu, car elle avait tendance à mettre en évidence nos défauts, mais lorsqu’elle la portait, elle était surprise car elle lui donnait une très belle apparence.

Un autre des vêtements qu’elle a acheté et qu’elle était sûre serait son préféré était une “combinaison” complète en noir, mais c’était précisément celui qu’elle aimait le moins, car il est très haut et la partie inférieure était très court.

En général, ce qu’elle a acquis de la collection Kimberly Loaiza l’a fascinée, elle a été vraiment surprise par ce qu’elle a acheté car le tissu était assez bon ainsi que les dessins.

