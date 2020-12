Le nouveau film Flash mettra en vedette Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen, qui parcourra le multivers à la rencontre de différentes versions des héros les plus importants de DC, y compris Batman. George Clooney a joué Bruce Wayne dans Batman et Robin et, bien que de nombreux fans aient rêvé de le voir dans The Flash, il semble que l’acteur ne participera pas au film.

Dans une interview avec le magazine Empire, l’acteur a révélé qu’il ne s’était pas vu offrir de rôle dans The Flash.

«C’est drôle, mais ils ne m’ont pas appelé. D’une manière ou d’une autre, je n’ai pas reçu cet appel, ils n’ont pas posé de questions sur mes mamelons. Écoutez, il y a certaines choses que vous ne savez jamais. Dans ce cas, je sais », a-t-il plaisanté, précisant que sa participation est totalement hors de ses plans.

Clooney a joué le super-héros dans Batman et Robin, le deuxième film de justicier réalisé par Joel Schumacher. Il a remplacé Val Kilmer, qui avait joué le personnage de Batman Forever. Cependant, le film n’a convaincu ni les critiques ni le public.

De son côté, la production du film The Flash s’est heurtée à de nombreuses difficultés, dont plusieurs scénaristes et réalisateurs qui ont quitté le projet. Actuellement, Andy Muschietti a assumé le rôle de réalisateur. Le long métrage mettra également en vedette Ben Affleck et Michael Keaton donnant vie à leurs versions respectives du Dark Knight, ainsi que Miller arborant un nouveau costume Scarlet Runner. De plus, Billy Crudup fera également partie du casting. Le Flash sortira en salles le 4 novembre 2022.