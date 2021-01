Ils filtrent la photo supposée de Justin Bieber sans aucun vêtement | Instagram

Le célèbre chanteur canadien Justin Bieber J’ai joué dans un moment très controversé il y a quelques jours et il a recommencé à émerger, une photo où il est capturé comment Dieu l’a amené au monde à Hawaï.

C’est vrai, comme vous vous en souvenez peut-être, Justin Bieber était la star de l’un des d3snudos de l’été 2016, car avant il avait fait circuler des photos d’Orlando Bloom avec sa petite amie Katy Perry.

Puis Justin Bieber s’est fait prendre à Hawaï avec le mannequin Sahara Ray et on a pu voir comment le chanteur s’amusait comme un enfant flottant dans son flotteur en forme de flamant rose à Hawaï.

Et c’est en fait que c’était le même médium qui avait publié les photographies d’Orlando Bloom, The New York Da1ly News, car il semble que cet été il faisait assez chaud et que de petits vêtements étaient portés, surtout si vous êtes sur une île paradisiaque comme dans Hawaii Et c’est ainsi que les paparazzi ont de nouveau démontré leur talent pour chasser les photos de célébrités.

Nous ne publions pas les photos complètes, cependant, si vous voulez les voir, vous pouvez cliquer ici et cela vous mènera directement à elles.

Il est à noter qu’à cette époque, le chanteur est allé avec un groupe d’amis à Hawaï, ils ont loué un bateau et ont profité du soleil et de la mer.Dans certaines photographies, nous pouvons voir Justin de derrière avec ses tatouages ​​incomparables, tels que ceux des ailes d’ange. et porte également une couronne de fleurs blanches sur sa tête.

Aussi, comme s’il s’agissait d’un explorateur, Bieber Il est entré dans la jungle hawaïenne accompagné du mannequin Sahara Ray, une fille que de nombreux médias considéraient comme leur nouveau partenaire à l’époque et sur les photographies, nous voyons comment les deux protagonistes marchent à travers la jungle tout en se rafraîchissant dans un petit lac, détendu et en plein contact avec la nature.

Et c’est ainsi que des millions de personnes à travers le monde ont partagé et continuent de partager ces photographies dans leurs réseaux dans lesquels il est accompagné de son ex-petite amie présumée, le mannequin Sahara Ray.

Et est-ce que contrairement à son compagnon de voyage, le chanteur canadien a oublié qu’il y a toujours un appareil photo disponible n’importe où dans l’univers, encore plus lorsqu’il s’agit d’une taille de renommée internationale.

Il est à noter qu’en 2016, c’était la deuxième fois en moins d’un an que Bieber complètement nu en compagnie d’un mannequin.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Dix mois avant ces photos, les paparazzi ont surpris la pop star en train de tout montrer tout en profitant de vacances à Bora Bora avec le britannique Jayde Pierce.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en septembre 2018, cachés de l’opinion publique, Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont rendus devant un tribunal de New York.

C’est ce qui a soulevé les doutes des médias qui ont assuré qu’ils étaient venus sur place pour chercher des documents, mais ils ont fini par donner le «oui» légalement.

Ce sont des mois plus tard qu’ils ont fini par le confirmer et en octobre 2019, ils ont organisé la cérémonie religieuse en Caroline du Sud.

Plus de 150 invités se sont rendus au complexe exclusif Montage Palmetto Bluff où le couple a échangé ses vœux, a confirmé une source au magazine People.

Parmi les célébrités qui ont été témoins du lien, il y avait des noms tels que Kendall Jenner, Jaden Smith, Camila Morrone et Joan Smalls.

De plus, les Américains ont assuré que la sœur de Hailey, Alaia Baldwin, et sa cousine Ireland Baldwin, étaient les demoiselles d’honneur. Son père, l’acteur Stephen Baldwin, ainsi que son célèbre oncle, Alec Baldwin, étaient présents sur les lieux.

Sans aucun doute, son union avec le beau mannequin a complètement changé sa vie, car maintenant il peut être vu beaucoup plus concentré et a commencé à gagner des millions de fans supplémentaires.

Cela peut vous intéresser: Justin Bieber lance le nouveau single et le clip “Anyone”