La mexicaine Mariana Seoane est l’une des artistes les plus sensuelles de la musique mexicaine, grâce à sa beauté unique, son grand corps et son talent qui l’ont toujours caractérisée et l’ont également positionnée comme l’une des chanteuses les plus populaires de notre pays, étant très aimé du public.

Bien que, il y a quelques semaines à peine, la chanteuse ait admis publiquement qu’elle avait été testée positive pour le Souffrance qui afflige le monde depuis les derniers mois de 2019, tout était calme, car on disait qu’il était correctement isolé et qu’il était traité pour aller de l’avant.

Rappelons-nous qu’elle a déclaré tout cela dans une vidéo qu’elle a publiée à partir de son profil sur Instagram, où elle a raconté comment son expérience avec le virus a été, et de la même manière qu’elle a indiqué que c’était asymptomatique, mais qu’il a découvert qu’il avait C0VID-19 parce que pendant les enregistrements d’un nouveau projet, ils le testent constamment.

«Je vous dis que je suis positif pour C0VID, je suis asymptomatique. Béni soit Dieu, ils nous testent tout le temps et, par conséquent, ils m’ont déjà isolé et je veux le partager parce que les personnes asymptomatiques se sentent parfaites », a mentionné Mariana Seoane dans ses histoires sur l’application.

Cependant, l’actrice et chanteuse est maintenant sur toutes les lèvres, encore une fois, depuis récemment, elle est devenue le principal sujet de conversation dans le réseaux sociaux, dans l’immensité d’Internet.

Tout cela parce que quelqu’un a consacré un peu de son temps à effectuer un acte déplorable, car quelques images de la vie privée de Mariana ont été divulguées où elle apparaît pratiquement comme Dieu l’a mise au monde, et les utilisateurs des réseaux ne le font pas. Ils ont cessé de commenter le morceau de divertissement.

La belle interprète de la musique régionale mexicaine, qui, comme nous l’avons déjà mentionné, est actuellement occupée avec elle-même à essayer de se sortir de son état de santé affligeant, a laissé chacun des internautes qui ont vu l’image sans voix.

Et c’est que, clairement, sur les photographies, ses attributs avant sont complètement exposés, alors qu’il ne couvre la partie inférieure de son corps qu’avec une serviette blanche, clairement ces images ont été prises par une personne supplémentaire, ou peut-être sont-elles des images qui Il a décidé d’envoyer quelqu’un d’autre en toute confiance, mais quelqu’un avec de mauvaises intentions a réussi à les publier sur les réseaux.

Dans les instantanés, on peut voir que Mariana remarque le moment où elle est photographiée en séchant ses cheveux longs, et laisse ses attributs complètement découverts, et selon certains utilisateurs, soi-disant, ils affirment que Seoane séchait ses cheveux après avoir pris un bain après une longue routine d’exercice.

C’est donc à ce moment précis que quelqu’un qui se trouvait à côté d’elle ou près de sa chambre, a capturé les instantanés, puis les a téléchargés sur le réseau.

Il convient de mentionner que ces images sont sorties à l’origine en 2018, et jusqu’à présent, on ne sait pas qui a divulgué les images sur le Web et le chanteur n’a fait aucune déclaration à ce sujet.

Bien qu’à l’heure actuelle, la loi Olympia soit déjà en vigueur dans tout le pays, qui rejette et réprime tous les types de comportement de ce type, où une personne diffuse des photographies privées d’une autre personne sans son consentement, et comme punition il y en a quelques ans de prison, de sorte que, si l’auteur des images était retrouvé, Seoane pourrait procéder légalement avant le fait.