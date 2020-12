Ils filtrent “photo” de Maluma, sans aucun vêtement! les fans s’énervent | .

Le chanteur colombien Juan Luis Londoño Arias internationalement connu comme Maluma, apparaît sur une photo divulguée où il est censé être sans aucun vêtement.

Le jeune chanteur de 26 ans, né le 28 janvier 1994, a été actif tout au long de 2010 et est devenu extrêmement populaire non seulement pour sa musique, mais aussi pour son sourire charismatique et son regard fascinant qui n’a cessé de captiver des millions de personnes.

Maluma est devenu l’un des plus grands représentants de la musique non seulement de la pop, mais aussi du genre urbain et du reggaeton, coïncidant avec ses compatriotes Shakira, J Balvin et Sebastián Yatra, qui existent sûrement plus mais ils sont quatre les plus représentatifs jusqu’à moment.

Sur la photo qui a été partagée il y a quelque temps, le chanteur apparaît devant un miroir en train de prendre une photo, à cette époque ses cheveux étaient un peu longs ainsi que sa barbe, le soi-disant “Pretty Boy” montrait son côté le plus coquin.

Dans l’instantané, vous pouvez voir son torse nu, même si en réalité c’est sa silhouette complète, seulement que dans ses «parties» il a un cœur rose assez grand qui couvre une grande partie.

Avant cela, plusieurs internautes ont été immédiatement agacés par la photo, car supposément qu’elle ne montrait pas tout dans l’image, d’autres personnes l’ont immédiatement découverte et ont montré la photo originale où, en fait, son torse est découvert, cependant, apparemment il porte un pantalon style pyjama.

Je ne respecte pas le fait qu’ils lui ont mis ce petit cœur. Voyons s’ils l’ont déjà divulgué, mettez-le non censuré. C’est pour une mission », a écrit @canticanti sur Twitter.

L’image a été partagée sur Twitter le 28 décembre 2018, comme il est évident à cette date, au moins au Mexique, le jour des «Saints Innocents» est célébré, où vous faites généralement des blagues à vos amis, votre famille, vos connaissances ou dans ce cas aux fans du chanteur.

Pour plusieurs de ses fans, c’était quelque chose de vraiment offensant de partager cette image, du fait de manquer de respect au chanteur autant qu’ils l’ont fait avec d’autres célébrités.

Bien qu’en effet Maluma Il a été impliqué dans plusieurs polémiques jusqu’à présent, une telle image n’a pas été divulguée, ce sera qu’il est très prudent avec le contenu qu’il partage non seulement sur ses réseaux sociaux mais aussi avec ses partenaires.

L’autre des controverses dans lesquelles l’interprète de “Felices los 4” a été raconté est que beaucoup ont affirmé qu’il avait une préférence pour les hommes, en raison de leur curieuse façon de s’habiller, en plus qu’à plusieurs reprises il a été vu mépriser le les femmes contrairement aux hommes avec qui il semble aimer, lui donnant même quelques baisers comme Marc Anthony, même s’il faut avouer qu’il est inévitable de rejeter un baiser du chanteur portoricain que l’on soit un homme ou une femme.

Malgré cela, Maluma continue avec son style unique, profitant des miels du succès avec ses 56 millions de followers qui l’adorent et le soutiennent dans tout ce qu’il fait, que ce soit sa musique, ses concerts ou les décisions qu’il décide tout au long de sa vie. et sa carrière sera toujours là pour lui.

Dans sa dernière publication, il est très heureux car son succès “Hawaï” est dans l’un des premiers postes à travers le monde. Peu d’artistes ont cette réalisation, il ne fait aucun doute que sa carrière continue de progresser. et continuera de le faire pendant de nombreuses années à venir.

# HAWÁI est la vidéo la plus regardée en Amérique latine en 2020 et la vidéo latino la plus regardée au monde également en 2020 !! MERCI INFINI !! # PapiJuancho “, écrit-il dans la publication.

