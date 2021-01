Ils font du snowboard, Kylie Jenner et Stormi montrent leurs talents | INSTAGRAM

Comme beaucoup l’ont déjà remarqué, la belle mannequin et mondaine Kylie Jenner passe des vacances avec sa famille sur une montagne en Californie dans laquelle il y a eu une tempête de neige, donc des sports d’hiver extrêmes peuvent être pratiqués.

Le joli endroit enneigé porte le nom de Lac Tahoe, grâce au lac qui se trouve à cet endroit où la banque d’affaires a décidé que ce serait une bonne idée pour sa fille Stormi de suivre des cours à planche a neige et surprend tout le monde sur les réseaux sociaux par sa grande capacité à le faire.

Ceci est une vidéo publiée sur le profil officiel de Instagram par Kylie Jenner dans lequel on pouvait voir sa petite fille dominer son snowboard en descendant la colline dans ce qui semble être son nouveau passe-temps d’hiver préféré.

Les internautes ont été très étonnés de la compétence de la petite fille car elle semble très habituée à avoir un excellent équilibre, elle maitrise très rapidement la position debout sur la planche et la glisse sans aucun problème.

Pour beaucoup de gens, c’est trop difficile à faire, car lorsqu’ils se lèvent, beaucoup perdent l’équilibre et ont tendance à tomber, mais il semble que Stormi ait un talent caché à cet égard. Mais non seulement elle, mais aussi Kylie Jenner, peut être vue dans le dos très confortable de sa planche tout en profitant de l’un des premiers tubes de sa fille.

Il est à noter que de nombreux utilisateurs qui suivent les célèbres créateurs de contenu affirment que c’est un écran vert derrière les modèles, car le paysage est très déformé et ne peut pas être réel. Tout cela semble être une méthode que Kendall utilise pour photographier sa sœur, dans laquelle l’arrière-plan doit être vu avec une certaine distorsion, créant une sorte d’illusion d’optique.De plus, de nombreux fans adorent ces photographies largement utilisées par tous les membres du clan Kardashian Jenner. .

La vidéo de snowboard était attrayante mais plus étaient les photos des premières chutes de neige et de la veille de la fin de l’année, le tout pour les télécharger sur son réseau social préféré, en compagnie de sa sœur aînée, Kendall; le plus jeune des Kardashians-Jenner, qui sait parfaitement paraître spectaculaire et ne pas souffrir des intempéries.

Les belles sœurs semblent poser vaines et fières, montrant à la caméra leurs énormes attributs physiques, qui rendent fous tous leurs fervents admirateurs, telle a été la réaction positive de leur part que, jusqu’à présent, leurs publications continuent d’être appréciées.

Jusqu’à présent, nous avons vu les sœurs passer le meilleur moment dans les montagnes glacées et enneigées pendant plusieurs jours, nous affirmons donc qu’elles ont apprécié des vacances en famille à Lake Tahoe, en Californie.

Les Lassocialités sont très excitées pour cette nouvelle année, des listes avec de nombreux projets et plans avec lesquels elles continueront à dominer les réseaux sociaux et à être l’une des stars avec le plus de followers au monde.

Les sœurs continueront à télécharger un contenu incroyable, nous vous recommandons donc d’être au courant de Show News afin de ne manquer aucune des images, ainsi que les nouvelles qui surviennent.