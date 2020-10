Chayanne et Henry Cavill joueraient ensemble dans la série The Witcher | AP

Quelque chose d’assez fou a été partagé sur les réseaux sociaux hier, Chayanne et Henry Cavill agissant ensemble dans la célèbre série “The Witcher”, c’est vrai, quelque chose que personne n’aurait imaginé puisqu’ils sont deux des hommes les plus recherchés.

C’est sans aucun doute l’un des fantasmes que beaucoup ont maintenant et il est né après avoir partagé une photo de Chayanne et Henry Cavill ensemble sur les réseaux sociaux.

Ce n’était ni plus ni moins qu’un intrépide internaute à travers les réseaux sociaux qui a partagé un montage où l’on peut voir la chanteuse Chayanne avec Henry Cavill en un dans un affiche de “The Witcher”.

Et c’est que bien que la photographie ressemble à un montage, en quelques heures cette publication a été faite viral dans les réseaux sociaux, où sans aucun doute plus d’une femme est restée essoufflée.

Jusqu’à présent, on sait que la série est en production en ce moment et il y a plusieurs nouveaux noms de la distribution qui Netflix reste non divulgué, donc cela a fait sensation, car beaucoup pensent que s’ils pouvaient être dans la série.

À 52 ans, l’acteur également dans des films tels que “Dance With Me”, a des hommes et des femmes de presque tous âges qui mangent de sa main, donc l’avoir dans l’une des productions Netflix serait parfait pour attirer l’attention de ses fans.

Comme prévu, les fans n’ont pas pu laisser passer cette rumeur et se sont rapidement rendus sur Twitter pour montrer leur enthousiasme à voir le chanteur portoricain dans la production Netflix.

Les mèmes étaient à prévoir, car beaucoup utilisaient une scène bien connue de spongebob dans le film pour jouer sur le fait que leur hétérosexualité était sur le point de vaciller en voyant Chayanne et Henry Cavill ensemble.

Malheureusement, il n’y a toujours pas de source officielle ni de déclaration de Netflix ou Chayanne, qui confirme que l’interprète de “Torero” est sur le point de rejoindre la série de The Witcher.

D’un autre côté, il n’y a toujours pas beaucoup d’informations sur ce que nous verrons dans la deuxième saison de The Witcher, bien que récemment Netflix ait révélé des images du look officiel que nos protagonistes auront dans le deuxième volet de la série à succès.

Et sur ce que nous verrons dans la deuxième saison de The Witcher, Lauren Schmidt, le showrunner a confirmé à Digital Spy que toutes les pièces que nous avons vues présentées dans le premier opus seront rejointes dans les nouveaux épisodes qui seront diffusés en première sur Netflix au cours de l’année prochaine.

Tout ce que nous avons mis en place: Geralt et Yennefer; Geralt et Ciri; Yennefer et Ciri; tous les différents royaumes dont vous entendez à peine parler dans la saison un commencent à faire surface dans la saison deux. La narration est donc un peu plus intense d’une certaine manière, et peut-être un peu plus concentrée et motivée par les voyages que nous racontons dans la saison 2. “