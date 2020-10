Ils lancent le calendrier des dates de Noël de Harry Potter, c’est phénoménal | INSTAGRAM

Sous le sceau de «Primark», en lien avec ce qui est devenu un mouvement mondial: «Harry Potter», un nouveau calendrier de l’Avent dynamique pour enfants sera en vente dans les prochains jours, même si nous savons bien que , plus d’un adulte l’obtiendra pour lui-même.

Ces calendriers sont conçus pour ressembler le plus possible à l’école emblématique de la magie et de la sorcellerie “Poudlard”, Et il contient, bien sûr, 24 petits tiroirs vides, qui peuvent être remplis avec l’objet que les petits veulent, année après année.

Pour le moment, ils ne seront disponibles qu’en AngleterreNous espérons que, bien qu’ils ne les vendent pas physiquement au Mexique ou en Amérique latine, nous pourrons peut-être les voir dans un magasin sélectionné aux États-Unis, ou nous devrons recourir à des achats en ligne.

Bien que, jusqu’à aujourd’hui, les magasins sélectionnés par la société pour la distribution d’un calendrier aussi beau et représentatif soient très exclusifs, leur prix ne dépassera pas 16 euros, ce qui serait de 399 pesos mexicains, nous convenons qu’il est un prix raisonnable pour une autre pièce de collection Harry Potter

Cependant, nous ne connaissons toujours pas la date exacte à laquelle ces calendriers dynamiques arriveront dans les magasins physiques, nous savons avec certitude que ce sera bientôt, et si nous restons à l’écoute, peut-être pourrons-nous en acheter un en ligne et mettre la main dessus avant de commencer avec le festivités.

Eh bien, sur la page Facebook officielle de la société Primark, le lancement du calendrier a été annoncé de cette manière: “Le calendrier Harry Potter tant convoité cette année arrive dans les magasins …” accompagné de la photo de la belle pièce, ils étaient tous les détails fournis par la société bien connue.

Mais, en continuant à promouvoir leur nouveau produit: “Lorsque le trimestre d’automne arrive à sa fin, assurez-vous d’avoir ce calendrier de l’Avent de Poudlard sous la main pour commencer le compte à rebours de Noël dans un style magique”, évidemment le message captivé tous les Potterheads, et le message a été partagé d’innombrables fois.

“Remplissez les tiroirs de toutes sortes de friandises. Ce sera une tradition de Noël qui peut perdurer pendant de nombreuses années!” Poursuit la description de l’emblématique calendrier de l’Avent, on voit que les gens derrière l’entreprise savent parfaitement faire leur travail marketing .

De même, une petite liste a été partagée, mentionnant les noms des magasins où l’on retrouvera bientôt ce beau calendrier, notamment Oxford Street, Newcastle, Edimbourg, York – Monks Cross, Birmingham – High Street et Manchester – Trafford Centre.

Il faut se rappeler que l’année dernière, l’offre de Primark en collaboration avec Harry Potter portait sur le Poudlard Express lui-même, le train tirant un wagon avec ses 24 tiroirs correspondants, qui a atteint de nombreuses ventes, même des pièces manquantes dans le magasins bien, la demande était telle qu’ils se sont épuisés, espérons que cette année Primark a préparé et a fait plus de châteaux.

Juste pour la connaissance, au cas où vous ne resteriez pas lié au sujet, un calendrier de l’Avent est un symbole de la saison de l’Avent, célébrée en décembre autour de Noël.

C’est un calendrier de type compte à rebours, qui va du 1er au 24 décembre ou «réveillon de Noël», il est généralement fait pour les enfants et se présente sous la forme d’un décompte, afin que les plus petits à la maison sachent exactement combien de jours avant Noël .

À ce jour, les calendriers de l’Avent séculaires ont été popularisés et exportés, qui, contrairement aux originaux, sont généralement du 1er décembre à la veille de Noël, le premier qui existait, consistait en une barre de chocolat pour adoucir l’attente.

Aujourd’hui, il y a des calendriers avec des chocolats, des bonbons, des jouets, des sachets de thé, des livrets et autres, il y en a pour tous les goûts, et maintenant, la tendance est exactement comme celle lancée par l’entreprise, avec des thèmes spéciaux, et ils ont 24 petits tiroirs où ils peuvent stocker des objets importants.

Et bien que la marque renommée ait déjà travaillé avec divers vêtements et accessoires auparavant, en collaboration avec Harry Potter, à cette occasion, le mur a été époustouflé.