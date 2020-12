Ils le défigurent! Le fils de Lupita D’Alessio accuse fortement une personnalité publique | INSTAGRAM

Le chanteur et fils de la chanteuse de renommée internationale Lupita D’Alessio, César D’Alessio, a porté plainte sur les réseaux sociaux au sujet du passage à tabac dont il a été victime et dont il a accusé le ancien gouverneur de l’État du Mexique, Arturo Montiel, et sa famille pour en être responsable.

Le jeune homme, connaissant la portée des médias actuels, a choisi de se servir de ses réseaux sociaux pour déclarer que tant le politicien du Parti Révolutionnaire Institutionnel Arturo MontielEn plus de son fils, ils l’ont battu jusqu’à ce que son visage soit parti et ses vêtements étaient ensanglantés par la suite, quand ils ont ouvert sa tête sous les chocs reçus.

Immédiatement après, le jeune chanteur a assuré qu’ils avaient même «peloté sa copine» et l’ont enfermée dans une voiture afin de mieux le frapper, alors maintenant il craignait pour sa vie et celle de son partenaire.

Tout s’est passé aux premières heures de ce mercredi, lorsque César a fait une diffusion en direct de son profil sur Instagram, qui n’est plus disponible, dans le live susmentionné, il a rapporté que quelques minutes avant il avait été battu après un événement privé pour lequel il a été embauché dans une résidence.

Selon cette plainte, le chanteur avait été embauché pour un spectacle de trois heures, cependant, son émission a été prolongée et a fini par donner un spectacle d’environ cinq heures, cependant, après l’heure susmentionnée et sans raison apparente, il a été battu par son propre fils. de l’ancien gouverneur de l’État du Mexique.

De même, tout en montrant son visage couvert de liquide rouge vital, il a mentionné les mots suivants: “C’est l’état dans lequel le fils de l’ancien gouverneur de l’État du Mexique, Arturo Montiel, m’a quitté”, a-t-il poursuivi avec sa déclaration. M. Arturo Montiel du PRI m’a battu hors de chez lui. C’est mon état, ça m’a ouvert la tête je demande justice ».

Dans la plainte, il a rapporté que sa petite amie Renata Escorsia, qui l’accompagnait à l’événement, avait été détenue dans une voiture, en plus de son visage ensanglanté, on pouvait voir un coup violent qui a été vu sur le devant de sa tête alors qu’elle attendait ses proches et amis à l’extérieur de la maison où il a été attaqué.

«Je ne sais pas si ça marche ou pas, je sors d’un événement, j’ai peur pour ma vie, je pensais que j’allais mourir, M. Arturo Montiel du PRI, il m’a embauché pour trois heures, j’ai fait cinq heures de l’événement. Son fils m’a sorti, je suis avec ma copine qui travaille avec moi. Il n’y avait aucune raison pour laquelle ils devaient me battre. Ils ont enfermé ma petite amie dans une voiture pour me battre. M. Arturo Montiel est corrompu et un fils de merde », expliqua D’Alessio.

«J’ai peur pour ma vie. Ceci est mon état physique. Les gens qui me connaissent savent que je viens travailler. Je vais déposer une plainte. Les gens qui pensent que la politique du Mexique, les gens qui croient que le PRI est une merde, c’est de la merde », a-t-il dit.

Enfin il a conclu cette série de vidéos avec un dernier message: “Si vous me donnez un b @ tie, vous savez qui c’était, Arturo, c’est lui qui m’a baisé”, accompagné d’images fortes de lui et de son partenaire, alors qu’elle déborde en larmes devant la situation.

De son côté, le musicien Jorge D’Alessio et le frère de César ont publié un message sur son compte Twitter dans lequel il a assuré que son frère était déjà assisté et accompagné par sa famille.

De même, le député fédéral Ernesto Vargas Contreras, connu sous son nom de scène Ernesto D’Alessio et frère de César, a partagé le message de Jorge sur ses réseaux sociaux.