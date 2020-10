Ils les ont exposés!, Gabriela Platas au sommet de Mane de la Parra | Instagram

Gabriela Platas est devenue l’une des favorites sur Instagram et à la télévision et hier encore, le célèbre réseau social est devenu fou en partageant une photo plutôt compromettante avec Mane de la Parra, fait apparemment partie du programme Me Caigo de Risa.

Comme partagé Gaby Platas, c’était une partie du travail de finir avec Mane de la Parra entre ses jambes et sur le sol, ceci parce que cela faisait partie d’une interprétation dans Me Caigo de Risa.

Selon la belle actrice, apparemment les deux célébrités ont personnifié une scène de s @ d0masochisme, on peut donc voir Gabriela Platas tenant Mane par les cheveux et il est à ses pieds, alors qu’il semble qu’elle est sur le point de lui en mettre un. la main sur le dessus.

Occasionnel chez les sadomasochistes. Gajes del profession @manedelaparra ♀️ , a écrit la belle Gabriela Platas à côté de la drôle de photo qu’ils ont prise d’elle à côté de Mane de la Parra.

Pour rendre la situation plus amusante, la chanteuse a tiré la langue et Gaby Platas a beaucoup joué son rôle avec l’expression sur son visage, les internautes se sont définitivement amusés avec les images.

Gabriela Platas habillée pour l’émission très bien dans son style, noir, avec une jupe en latex plutôt courte et séduisante qui lui a volé des milliers de soupirs et des bottes qui lui ont donné un style plutôt grossier, la beauté et la sympathie de Platas deviennent plus évidentes à chaque émission, ses abonnés augmentent et l’adorent.

Concernant l’interprétation de Gaby Platas et Mane de la Parra Il y a eu ceux qui ont assuré que la chanteuse avait assez de chance d’avoir la belle actrice dans ces conditions, même si c’était fictif.

Bonne chance Mane! ”,“ Lucky ❤️ ”, étaient quelques-uns des commentaires qui peuvent être trouvés dans la boîte de la publication sur Instagram.

La photographie a été partagée il y a 16 heures et a dépassé les 4 500 réactions sur le célèbre réseau social, dans lequel les adeptes de Gabriela Platas se multiplient; où il compte actuellement 436 000 abonnés.

Il y a quelques instants, la belle actrice vient de partager une autre photo qui sera sûrement l’une des internautes gâtées puisqu’elle a vraiment l’air vraiment belle comme une sorcière et n’a pas du tout peur.

Sur la photo, vous pouvez voir Gaby Platas entièrement vêtue de noir avec une robe, un chapeau, un voile et d’autres pour donner vie à une sorcière; cependant, il a l’air super sexy.

Des pouvoirs amusants les invoquent! #MeCaigoDeRisa #Sorcière #Disfraz #disfrazhalloween #halloween, a écrit la belle actrice à côté de la photo.

Dans une autre de ses publications récentes, vous pouvez voir Gaby Platas à côté de Mauricio Castillo, avec qui il semble avoir eu une très forte amitié depuis des années; tous deux faisaient partie du programme Otro Rollo, animé par Adal Ramones, qui était l’un des plus regardés au Mexique à l’époque où il était en ondes.

L’amitié des siècles !!! Complices pour toujours PACKAGE !! @maucastilloa, a écrit Gaby Platas.

Il y a quelques jours, Gaby a été vue à côté de Mauricio et d’un autre partenaire dans une piscine, où apparemment ils passaient un bon moment et selon la célèbre confession, ils se cachaient pour continuer à profiter et à éviter une conférence de presse.

Gabriela Platas a énormément surpris par sa beauté même au fil des ans, il y a quelques semaines, elle est devenue une tendance à montrer son visage naturel et à être vraiment belle même à 46 ans, un âge que la belle actrice n’apparaît pas du tout .