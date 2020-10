Ils l’ont manipulée, Celia Lora avoue son expérience sur le sujet sur MTVLA | INSTAGRAM

Célèbre fille d’Alex Lora, chanteuse du El Tri Band, Celia Lora s’est attachée à travailler dur pour faire reconnaître son nom par lui-même, tant pour sa manière d’être caractéristique que pour son contenu qui des moments crée avec MTV.

C’est ainsi que Celia Lora s’est associée à la chaîne à succès pour créer un programme exclusivement sur elle dans lequel elle répond à des questions et raconte des anecdotes et des expériences sur divers sujets et cette fois c’était de la manipulation, alors elle a dû avouer que c’était manipulé à plusieurs occasions.

Au début de la vidéo, la jeune femme est déjà excitée de se souvenir de nombreux anecdotes très drôle et d’autres pas tellement, car il a été la cible de certains et de certaines personnes manipulatrices, pensant que c’est une classe de personnes avec lesquelles ils doivent toujours vivre.

Les fans de Celia Lora lui envoient des questions pour voir si elle peut les conseiller, car ils se sentent manipulés et elle répond que c’est très remarquable quand quelqu’un essaie de le faire, car elle commence à inventer de nombreuses situations qui semblent même hors de leur contexte, tout pour justifier ou vous faire faire quelque chose pour eux sans qu’ils ne donnent quoi que ce soit en retour.

D’autres fans lui ont même demandé comment être manipulatrice, ce à quoi Celia Lora a répondu que c’était très facile de l’être, il suffit d’être très menteur et d’inventer beaucoup de choses pour profiter des gens, bien qu’elle ne le recommande pas, car c’est quelque chose de très négatif et désagréable qui pourrait vous faire perdre vos amis.

La question tant attendue dans le divertissement de Celia est venue Qui sont les plus manipulateurs: les hommes ou les femmes? auquel Celia a rapidement pensé à quels hommes, même si quand elle s’est souvenue un peu plus, elle s’est rendu compte qu’elle a des amis qui sont super manipulateurs et qu’ils l’ont beaucoup appliqué, demandant même d’emprunter de l’argent et ne jamais le rendre.

Il est très curieux que, malgré sa situation inconfortable ou négative, Celia le prenne de la meilleure façon en riant et en essayant de ne pas se sentir mal à propos de tout ce qui lui a été fait, car ce n’est pas une fois mais plusieurs fois.

Le sujet s’est un peu concentré sur les relations, grâce au fait que les adeptes de la jeune femme ont commencé à aborder ce problème en le voyant de ce point de vue, partageant que même les parents de leurs partenaires se sont comportés de cette manière, faisant la relation entre eux être assez mauvais.

Une autre situation que les fans de Celia Lora ont abordée est celle du moment où ils vous manipulent avec des relations sexuelles, quelque chose que la jeune femme assure que si cela arrive beaucoup et que nous ne devrions pas nous quitter, car la vie n’est pas là et nous devrions éviter de nous retrouver avec des gens qui font cela pour nous, cela peut nous apporter des années de souffrance et personne ne cherche cela dans leur vie.

La raison pour laquelle de nombreux internautes aiment la regarder dans ces émissions est qu’en plus d’être très jolie et voluptueuse, ils aiment les blagues et sa façon de traîner.

Outre sa collaboration avec MTV, Celia cherche également à nous divertir via sa chaîne YouTube officielle, où elle télécharge des vidéos sur des sujets autres que ceux qu’elle fait sur Mtv, cherchant toujours à nous offrir des minutes de divertissement, car elle sait qu’il y en a beaucoup qui le sont. en attendant que quelque chose monte pour l’observer et le commenter.