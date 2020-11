Ils l’ont raté, Brie Larson raconte ses auditions ratées | INSTAGRAM

L’actrice américaine lauréate d’un Oscar Brie Larson, que vous connaissez peut-être pour ses rôles emblématiques dans des films comme «Captain Marvel», «Room» et «Scott Pilgrim vs. The World», a récemment révélé dans une conférence de sa chaîne sur sur les réseaux sociaux, en particulier ce qui se passe dans le processus d’audition à Hollywood et a partagé certains des rôles qu’elle n’a pas obtenus au cours de ses 20 ans de carrière d’actrice.

Le vlog a commencé le votre chaîne Youtube abordant la «torture», comme elle l’a mentionné, de l’audition, expliquant: «Pour ceux qui pensent qu’être un acteur est simple et facile, ils ont tort», elle a ensuite partagé un aperçu du fonctionnement du processus et de la Le stress auditif lui a donné des «brûlures d’estomac» alors qu’elle n’était qu’une enfant.

Il se trouve que audition Pour un rôle sur Frozen Ground, qui a finalement été pour Vanessa Hudgens, elle a déclaré: “Je pensais vraiment que je l’avais fait.” Plus tard, son manager lui a demandé ce qu’elle avait fait et lui a dit: “Ils ont dit que tu étais très effrayante. Tu leur as fait peur”, auquel elle s’est retrouvée morose et a finalement mentionné: “Je suis allé trop loin, je l’ai toujours poussé trop loin.”

Cela pourrait aussi vous intéresser: en maillot de bain, la capitaine Marvel Brie Larson car peu l’ont vue

De même, Larson a pris sur elle d’expliquer à quel point les auditions ratées depuis qu’elle était petite fille faisaient encore mal – par exemple, se rappelant, elle a mentionné que lorsqu’elle avait auditionné pour jouer la petite sœur dans le film original de Disney Channel «Smart House» et n’a pas compris ce que les producteurs voulaient, mentionnant que ce fait était vraiment un grand ennui.

Et de plus, quand elle a perdu le rôle de sœur cadette dans Brink, la même actrice a déclaré que “ça fait vraiment mal!”, Comme elle l’a elle-même mentionné, elle a également souligné à quel point le processus d’audition était effrayant et son inconfort quand on lui a demandé d’être vu d’une certaine manière, «tout cela pour que je puisse participer à la création du divertissement.

De même, Brie a rappelé que pour un film dans lequel elle a auditionné pour jouer l’intérêt amoureux de quelqu’un avec une grande différence d’âge, elle a commencé à commenter que “ce ne serait même pas approprié maintenant”, se référant au fait que lorsqu’elle a auditionné elle était très jeune, cependant, le faire à cet âge serait également quelque peu inconfortable.

Alors Larson a partagé comment le producteur lui avait demandé “de revenir, de s’habiller plus sexy … avec un débardeur, un jean ou une minijupe en jean et des talons”, puis ils la prendraient en compte pour l’audition, quelque chose qui la mettait honnêtement mal à l’aise.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Après avoir vu la salle d’attente de femmes vêtues de la même tenue et avoir auditionné en chaussures de tennis au lieu de talons, on lui a demandé «de nombreuses, très, très, nombreuses fois» de passer une nouvelle audition, mais cette fois en minijupe en jean.

En réponse à cela, elle a commenté: “Honte à tous ceux qui ont dit ça. J’avais une mini-jupe en jean juste pour les auditions, ce n’est pas juste”, a déclaré Larson.

Elle a également fait remarquer que certains des projets les plus remarquables qui n’avaient pas fonctionné pour elle étaient ses auditions pour «Gossip Girl», «The Big Bang Theory», «The Hunger Games», les nouveaux films «Star Wars» et «Terminator Genisys». .

Brie a conclu sa vidéo avec rien d’autre que de la gratitude pour sa carrière réussie jusqu’à présent, un message important pour rester fidèle à vous-même et encourager les autres acteurs à traverser le processus d’audition, comme nous l’avons déjà vu, ce n’est pas une tâche facile.

“Il a toujours fini là où il était censé être … Si vous êtes là-bas et que vous auditionnez en ce moment, je vous envoie beaucoup d’amour”, a conclu l’actrice.