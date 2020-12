“Ils ne veulent plus de questions!”, Plaide la famille de Jenni Rivera | Instagram

Dans le cadre du huitième anniversaire dont il s’est souvenu d’elle “Groupe Diva“Jenni Rivera a perdu la vie dans un accident aérien mortel, la famille de la chanteuse plaide que” ne leur demande plus si elle est vivante? “

Plus que pour les fans qui gardent toujours l’héritage de l’artiste présent, la famille du célèbre interprète traverserait des années très difficiles après avoir affronté le malheur qui les hante depuis plusieurs années.

C’est maintenant que les proches affirment avec ferveur qu’ils ne les interrogent plus sur le fait de savoir si Jenni vit ou non! La chanteuse mexicaine Dolores Janney Rivera Saavedra, connue au milieu comme Jenni Rivera, a péri avec quatre compagnons et deux autres membres d’équipage qui voyageaient à bord de l’avion ce fatidique 9 décembre 2012.

Des centaines de personnes et des millions de fans ont été choqués par la nouvelle, l’avion privé qui transportait le chanteur de Monterrey a disparu quelques heures après son décollage de l’aéroport, se trouvant quelques heures plus tard à Nuevo León sans laisser de trace de survivants.

Après son départ soudain, beaucoup ont refusé de croire que l’idole de la musique régionale avait perdu la vie, dérivée de ces diverses théories ont commencé à émerger dans lesquelles ils ont indiqué que la «Mariposa de barrio» pourrait être vivante.

Cependant, c’est la famille elle-même qui a été mécontente de faire face à tant de rumeurs, c’était le père du chanteur, Don Pedro Rivera, qui a demandé de mettre un terme à toute polémique puisqu’ils auraient, plus que quiconque, aimé que Jenni continue en vie.

Il y a beaucoup de gens qui vivent de nous qui parlent bien ou qui parlent mal. Je veux demander au public d’oublier de nous demander si Jenni est en vie. C’est faux. Que ne donnerions-nous pas pour qu’elle soit en vie? », A déclaré Pedro Rivera, le père de l’artiste lors d’une conférence à Sony Music

Actuellement, la famille essaie de faire tout son possible pour honorer sa mémoire et le grand héritage musical qu’il a laissé avec ses années de carrière réussie au cours desquelles il a également été nominé pour 4 Grammy Awards après avoir vendu plus de 25 millions d’exemplaires.

La maison de disques a récemment sorti deux disques d’or et un disque de platine pour deux des chansons de Jenni qui ont marqué leur anniversaire.

C’est le compte sur YouTube, Jenni Rivera Enterprise qui gère actuellement l’héritage de l’interprète de la chanson dont on se souvient “Ça suffit“.

A cette occasion, le père de Rivera s’associe à ses enfants, Rossie et Juan Rivera pour exposer l’actualité de certaines chansons de la chanteuse et ainsi garder «sa mémoire vivante», auraient-ils commenté.

Ma motivation est de porter un long héritage. On m’a dit qu’un artiste qui meurt ne dure que deux ans et j’ai dit que cela ne pouvait pas être possible pour un artiste comme ma sœur », a déclaré Rosie.

De la même manière, ils ont partagé quelques avancées sur les étapes méticuleuses que Jenni Rivera Enterprises a prévues dans lesquelles des thèmes qui feraient partie d’un documentaire, d’un film ou même d’un livre émergeraient pour que «les plus petites filles» se sentent inspirées par l’histoire de la chanteuse. .

Cette dernière poursuit l’objectif de porter l’image de l’artiste au-delà de sa seule facette musicale, jusqu’à présent, d’autres chansons inédites ont été publiées, notamment “Apparemment bien”, “Engañémoslo” et “Quisían avoir ma place ».

Après ces singles, la famille avait l’intention de sortir une autre chanson en octobre, cependant, elle sortira enfin en juin 2021, ont-ils dit.

Aussi, le 14 février, la présentation d’une version que l’artiste a enregistrée et n’a jamais été connue est prévue.