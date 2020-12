Ils ont conquis! Aracely Arámbula et Luis Miguel sur scène | Instagram

Sans aucun doute l’un des moments qui a volé le cœur des adeptes de l’appel “Soleil du Mexique«C’était l’occasion où Luis Miguel et Aracely Arambula ils sont apparus ensemble sur scène qui a été immortalisée dans l’une des vidéos les plus populaires du net.

La scène serait capturée dans la mémoire de ses disciples qui, à ce moment-là, se sentaient heureux de profiter d’avoir le chanteur face à face et d’être également témoins de ce qui se passait dans sa vie à ce moment-là, Aracely Arámbula, a réalisé ce que peu avaient accompli , être conquis par lui-même Luis Miguel devant un large public.

La star, Luis Miguel, qui partage des origines portoricaines-mexicaines a flatté l’une des plus belles actrices du Mexique, Aracely Arámbula, qui a une trajectoire déjà reconnue à la télévision mexicaine.

C’était l’une des présentations du soi-disant «Sol de México» où toutes les personnes présentes sont devenues les principaux spectateurs de ce qui semblait être une scène romantique, à ce moment-là, le feuilleton est devenu une réalité parmi les protagonistes, Aracely a trouvé son prince.

Une vidéo qui regagne de temps en temps de la force sur les réseaux sociaux est sauvée par des utilisateurs qui apprécient ce qu’ils considèrent comme le meilleur moment de la vie de “Luismi«C’était en 2007, lorsque ces images capturent les débuts de la relation avec Aracely Arámbula, aujourd’hui son ex-partenaire et mère de ses deux enfants.

L’interprète de classiques tels que “La Inconditionnel”, “Fría como el Viento”, “O Tú or None”, parmi tant d’autres, considéré comme l’une des plus grandes idoles de la musique, a dédié une de ses chansons à la star des écrans, en puis son partenaire.

A cette époque, “Luismi” et Arámbula étaient déjà parents lorsqu’ils ont reçu leur premier-né, Miguel, l’actrice aurait suspendu sa carrière pour se concentrer sur sa famille.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Sans aucun doute, la mémoire qui circule sur la plateforme YouTube et que les internautes se rappellent à chaque fois puisqu’elle montre l’amour qui existait entre eux à cette époque.

Jusqu’à aujourd’hui, il continue d’avoir une grande valeur sentimentale pour les fans de l’artiste car il dépeint le bonheur que le couple a rayonné à cette époque,

Malgré le fait qu’une décennie s’est écoulée depuis que l’un des couples les plus célèbres de la série a mis fin à leur relation, les scènes de ce matériel sont toujours d’actualité car elles représentent également l’espoir de voir enfin le “Soleil” trouver la stabilité et former une véritable famille. , celui qui lui a peut-être manqué.

De plus, le chanteur aujourd’hui âgé de 50 ans est capturé dans le vidéo dans l’une de ses facettes préférées, montrant son côté le plus romantique en flirtant avec Aracely sur scène, ce qui est arrivé très rarement.

“El Sol” a interprété la chanson “Tu sais une chose” qui dit en un fragment “Je t’aime et je te vénère, je t’adore et je te désire” Il se tourna vers l’un des côtés de la scène, où se trouvait Aracely.

Luis Miguel l’a pointée au loin avec le micro, tout en chantant le couplet qui dit «Je remercie le ciel de t’avoir rencontré».

L’émotion de tous ses fans s’est emparée du moment à travers plusieurs cris alors qu’Aracely était prise dans quelques instants en train de jeter des baisers avec sa main, nous partageons l’euphorie qui a été ressentie après ce moment.

Aracely et Luis Miguel ont illuminé les esprits du concert avec leurs gages d’amour!

Pendant un certain temps, la relation entre le natif de Chihuahua et le chanteur nationalisé mexicain semblait aller de mieux en mieux, cependant, en 2008, les versions sur une rupture entre les deux ont commencé à être plus fortes.

L’existence d’un prétendu “contrat” ​​avec des clauses strictes pour Aracely a même été révélée, ce qui l’a apparemment empêchée de révéler des détails sur la chanteuse.

Plus tard, cela s’accompagnerait de la forte polémique autour de certains “procès” intentés par Aracely elle-même contre la chanteuse pour l’entretien de ses enfants, c’est dans une interview à l’émission “Al Rojo Vivo” que l’histrionique a clarifié cette situation

Je n’ai pas besoin de demander une pension, mes enfants se portent très bien financièrement, ils vivent de mon travail.

Vous pouvez également lire Goodbye Aracely Arámbula? Luis Miguel montre son nouvel amour

Mais il y a eu plusieurs occasions où Aracely a envoyé des messages très directs à Luis Miguel après avoir révélé que le chanteur n’était pas un père présent dans la vie de ses enfants et que c’est quelque chose qu’il a dit regrette qu’il manque ces moments de leur vie.