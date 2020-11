Ils ont dormi 3 ensemble, Celia Lora et son expérience avec des familles insupportables | INSTAGRAM

La célèbre et charismatique animatrice, Celia Lora, a été chargée de créer un nouveau chapitre hebdomadaire pour son émission “El Consultorio del Amor con Celia Lora” produite et diffusée via MTVLA.

Cette fois, nous aborderons le dernier épisode de ce série, qui est devenue la grande sensation d’Internet grâce à la personnalité de Celia Lora et à la façon dont elle nous raconte ses anecdotes, tout en répondant aux questions que lui envoient ses followers.

Ce n’est qu’au début du programme que nous pouvons voir la grande énergie et l’attitude avec lesquelles Celia Lora commence, étant très positive et bien sûr super belle avec l’un de ses ensembles de lingerie préférés, avec lesquels elle était également en charge de montrer sa beauté en gros.

Le thème de cette semaine, ce sont les familles insupportables, les parents mal à l’aise, les belles-mères, les beaux-parents en général, bref, tous ces parents qui en viennent à se comporter d’une manière qui met quelqu’un mal à l’aise.

Celia Lora est très curieuse de savoir ce qui est arrivé à ses followers puisqu’elle assure qu’elle a vécu des choses incroyables et des situations vraiment inconfortables.

Pour commencer, ils ont abordé un problème qui a toujours existé et qui est vraiment inconfortable, en plus d’être totalement immoral, il s’agit de quand un parent en observe un autre avec des désirs charnels, quelque chose pour lequel Celia s’est rapidement souvenue d’un cousin ou deux et c’était tellement négatif, vous ne voulez vraiment pas en parler.

L’une de ses followers avoue qu’elle est en couple avec son partenaire depuis plus d’un an et qu’elle ne l’a pas présentée à ses parents, pour cette anecdote la belle fille d’Alex Lora del Tri, a commencé à penser que c’est peut-être pour le protéger, puisque beaucoup Parfois, la famille est très mal à l’aise avec les couples, mais ils ont également le sentiment qu’ils auraient déjà dû leur être présentés, car lorsque quelqu’un est sérieux, il ne faut pas longtemps pour faire la présentation.

Il a même raconté une occasion où l’un de ses partenaires l’a présenté à toute sa famille peu de temps après avoir marché avec elle. Quelle façon de créer du divertissement et d’y imprimer votre personnalité, bravo Celia.

Un autre de ses fans a décidé de révéler qu’il est l’un de ses cousins ​​qui regarde ses cousins ​​avec des vœux avant cette confession. Celia se demande pourquoi cela se produit qu’elle ne comprend pas pourquoi il y a tant de monde et qu’ils finissent par le faire avec leur famille.

Pour continuer, un suiveur aborde la question de la belle-mère et de la belle-sœur, à qui elle commente que dans son cas, il y avait beaucoup de quelque chose de «mesquin et envieux» qui a beaucoup fait rire le conducteur, qui assure que c’est l’une des raisons les plus importantes le moment de penser à avoir un partenaire parce que de cette façon, vous n’avez pas à faire face à ce genre de situations.

Pour finir, nous vous raconterons l’une des histoires les plus intéressantes de tout le programme et nous vous recommandons que si vous voulez découvrir tout ce dont il a parlé et bien plus de détails, regardez la vidéo complète.

C’est une occasion où Celia s’est rendue à New York avec son dernier partenaire, qui d’ailleurs vivait avec sa mère, alors lors du voyage, elle a décidé de l’inviter et à son arrivée, elle a fini par dormir dans la même chambre, même dans le même lit. ainsi les trois d’entre eux ont dormi ensemble.

Bien sûr, Celia Lora pensait que parce qu’elle n’avait pas loué de chambre personnelle pour sa mère, tout cela s’était terminé comme l’un de ses pires cauchemars.