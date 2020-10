Ils ont été les amours de Camila Sodi, rencontrez les chanceux | .

Ce sont les hommes qui ont conquis la belle actrice et chanteuse mexicaine Camila sodiDe Diego Luna à «Chicharito», peu connaissent l’histoire d’amour de la nièce de Thalia, c’est pourquoi nous vous en parlerons.

Nul doute que Camila Sodi est l’une des actrices ayant le plus participé au show business ces dernières années, elle a collaboré à des productions telles que “Bad girls”, “The pulse” et “The buffalo of the night”, ce dernier C’était un film dans lequel elle a joué aux côtés de Diego Luna avec qui elle s’est secrètement mariée et a duré six ans de mariage.

La nièce de Thalía s’est également démarquée dans le show business pour sa vie romantique scandaleuse et ici nous vous en rendons compte histoire d’amour.

Avant d’épouser Diego Luna, Camila Sodi était liée à l’acteur mexicain Chema Torre, avec qui elle avait une relation de plusieurs années.

Quand Camila Elle voulait avoir une vie amoureuse stable, a vécu une romance torride aux côtés du producteur et acteur Diego Luna, avec qui elle était mariée pendant six ans et à la suite de ce mariage, ses deux enfants, Fiona et Jerónimo, sont nés.

La belle histoire d’amour a commencé dans les enregistrements du film “Le buffle la nuit”, dans lequel à la fois les crédits partagés et à ce moment-là Camila A 20 ans, il se lance dans le cinéma alors que Diego est déjà reconnu au milieu.

C’est en 2007, lors d’un gala organisé par la fondation amFAR à Cannes, qu’ils ont été capturés avec beaucoup d’amour et il était clair qu’ils étaient désespérément amoureux.

Ils n’ont donc eu d’autre choix que de reconnaître publiquement leur histoire d’amour et ont rapidement commencé à apparaître sur toutes les couvertures de magazines, alors qu’ils jouaient dans l’une des plus belles histoires d’amour de la série.

Il est à noter qu’ils ont d’abord décidé d’être parents avant de se marier, puisque Sodi est tombée enceinte avant que le mariage n’ait lieu dans un registre civil à Mexico, le 5 février 2008.

Deux ans après la naissance de son premier-né Jerónimo, Fiona est venue au monde pour rejoindre cette belle famille, cependant et malheureusement, le mariage n’a pas fonctionné et ils ont décidé de se séparer en 2013.

À cette époque, les raisons de la séparation étaient tenues secrètes, mais quelque temps avant que la déclaration de divorce ne soit divulguée, différents médias ont diffusé des photographies d’une infidélité présumée de Diego Luna avec Pamela Manzur et l’actrice Irene Azuela, cependant, la rumeur n’a jamais été confirmée.

Malgré leur séparation, Camila et Diego entretiennent une relation étroite, car comme mentionné ci-dessus, ils sont les parents de deux beaux enfants.

Le grand scandale de la vie amoureuse de Sodi a été quand elle a commencé une brève histoire d’amour avec le célèbre footballeur Javier Hernández «El Chicharito».

Cette relation a été découverte lorsque Sodi, via son compte Instagram officiel, a partagé une photo après leur divorce dans laquelle elle a écrit:

Le visage du bonheur absolu. La confiance et l’amour retrouvés ».

Jusque-là, tout était normal, cependant, presque immédiatement Camila et Hernández ont été capturés ensemble par les médias et on pouvait y voir l’ex de Diego porter les mêmes vêtements avec lesquels il est apparu dans sa publication sur le réseau social.

La raison qui a conduit à la controverse dans cette relation était due au fait que “El Chicharito”, peu de temps avant d’être capturé avec Sodi, avait mis fin à ses fiançailles avec la journaliste Lucía Villalón avec qui il avait déjà des projets de mariage et même la robe de mariée. petite amie.

Cependant, la cour entre Sodi et Hernández a duré très peu, puisque la distance et le travail des deux ont empêché que les choses se formalisent entre eux.

Après cette romance éphémère, Camila Sodi a eu une relation amoureuse avec l’architecte mexicain Michel Rojkind, quelques jours après sa rupture avec Hernández, mais la rumeur n’a jamais été confirmée.

Actuellement, Camila Sodi a été prise en vacances avec sa nouvelle romance, ce n’est ni plus ni moins que l’acteur espagnol Iván Sánchez, acteur de la série “La Reina del Sur” et de la telenovela “Lo Imperdonable”.

