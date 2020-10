Ils ont failli s’enfuir! Celia Lora et son petit t-shirt gris | Instagram

Si quelqu’un sait comment garder Instagram captivé, c’est la belle Celia Lora. L’actrice est de nouveau tombée amoureuse de ses followers avec une chemise bleue qui n’avait qu’un seul inconvénient, assez pratique pour les internautes, elle était trop petite pour ses énormes attributs.

Celia Lora enfila sa chemise et oublia deux gros détails, un soutien-gorge et un pantalon; Cependant, tout Instagram apprécie votre oubli, qui était plus que tout exprès, pour garder les internautes collés à votre ordinateur.

La patronne d’Acapulco Shore est déjà une experte lorsqu’il s’agit de poser pour les caméras et plus encore, lors du choix de la garde-robe ou de la non-garde-robe qu’elle utilisera pour ses séances de photographie.

Sur la photo en question, celui qui a augmenté sa notoriété grâce à Acapulco Shore de MTV a laissé s’échapper un peu de dentelle entre sa chemise et ce qui est plus fort encore, ses attributs s’échappant presque entre les fines bretelles de sa chemise.

Cette scène ne serait pas complète sans admirer la peau blanche de la célèbre et son regard énigmatique qui fait fuir l’imaginaire de ses followers sur les réseaux sociaux.

Cette photo a été partagée le 12 août et a rapidement fait sensation sur Internet, dépassant les 300 mille réactions sur Instagram; cependant, beaucoup ont voulu lui dire à quel point elle était belle Célia lora, parce qu’elle garde sa boîte de commentaires fermée en raison de messages risqués ou assez négatifs envers sa personne.

Malgré cela, les followers de Celia Lora peuvent rester en contact avec elle grâce à d’autres moyens, tels que les messages privés; Cependant, l’influenceuse a partagé qu’elle ne leur répond généralement pas lorsqu’ils sont risqués.

La fille d’Alex et Chela lora Il a partagé les messages les plus forts qu’il a reçus, parmi lesquels se distinguent ceux qui lui demandent d’uriner ou de se soulager.

Celia Lora a souligné que pourquoi perdaient-ils leur temps à envoyer de tels commentaires, que les femmes trouvent généralement désagréables et, bien sûr, ne répondront pas. Mais il y a de l’espoir pour beaucoup, puisque la belle camarade de jeu a partagé que sur sa page de contenu exclusif, elle répond et est en plus grand contact avec ses abonnés.

Cette belle femme assure qu’ils lui demandent également des images et des vidéos plus fortes; Cependant, il a réitéré que tout cela est disponible pour ceux qui accèdent à sa page de contenu exclusif, il n’est donc même pas nécessaire de le demander.

Célia lora Elle s’est avérée être une fille assez extravertie, alors quand ses images les plus compromettantes sont divulguées sur les réseaux sociaux, ce n’est pas tout à fait une surprise, plus si un vrai délice pour les amoureux de cette belle femme.

L’une des nouvelles les plus fortes du patron a été quand on a appris qu’il avait participé à une vidéo de contenu pour adultes aux côtés d’une autre belle femme. Ses fans ont rapidement commencé à chercher l’enregistrement et ont été vraiment choqués.

Lora a été l’une des femmes qui a souligné l’importance de s’aimer comme elles sont et s’assure qu’il n’y a rien de mal à montrer le corps. Elle a toujours été caractérisée comme une femme irrévérencieuse, libre et tout à fait naturelle dans ses actions.

Malgré le fait qu’elle respecte la quarantaine, Celia ne peut pas rester immobile et a eu divers projets sur les réseaux sociaux, c’est le cas de la Love Clinic qu’elle partage les jeudis sur la page Facebook de MTV, ainsi que ses vidéos sur sa chaîne YouTube qu’il a ouverte pendant la quarantaine.