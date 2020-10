Ils ont l’air fantastique, Kim Kardashian montre sa dernière visite à la plage | INSTAGRAM

Avec une série de 7 photographies, la femme d’affaires et mondaine Kim Kardashian, a révélé quelques images amusantes, où l’on peut voir qu’elle a passé un excellent après-midi en compagnie de ses belles sœurs, eh bien, dans les photographies on peut apprécier la présence de la belle, Kourtney , Kendall et Klhóe.

Toutes les filles ont posé pour la première photo, portant fièrement et en vain leurs maillots de bain deux pièces respectifs et séduisants, apparemment, les tons néon seront à nouveau une tendance, car ces derniers jours, nous avons vu des femmes beaux modèles en utilisant ces types de couleurs dans leurs tenues.

Kourtney et Kim, le plus âgé des Clan Kardashian Ils ont décidé de porter leurs minuscules maillots de bain en vert fluo, ces pièces ont sans aucun doute mis en valeur les belles et courbes des deux, ainsi que le bronzage parfait qu’elles ont, les rendant vraiment fabuleuses.

De la même manière, Kendall a décidé de porter une tenue flirty avec l’imprimé léopard désormais iconique et super fashion, pour sa part, on peut voir Klhlóe porter un petit maillot de bain rose, aux contours violets, allez que ces femmes aiment être toujours au centre de l’attention.

Posant en vain des cocktails à la main, regardant la caméra, les sœurs ont réussi à produire une superbe photographie, pour le plus grand plaisir de tous les adeptes du «Klan», qui d’ailleurs sont des experts en création de divertissement.

La deuxième image nous montre, Kim et Kourtney sautant dans les eaux chaudes de la baie où ils ont passé un excellent après-midi, les deux sont représentés de profil, tandis que leurs attributs exceptionnels deviennent facilement les protagonistes de l’image, en plus, nous pouvons voir que, Elles s’entendent toutes les deux très bien, elles ont passé un excellent moment de qualité en tant que sœurs, qui étant les plus âgées de toute la famille, nous pensons que ce sont elles qui se rapportent le mieux, comme c’est le cas avec Kylie et Kendall.

La photo suivante, bien qu’elle ait été prise d’un peu plus loin, nous laisse voir que les sœurs sont presque des sirènes, eh bien, elles ont passé toute la journée à la mer, sans aucun problème et se sont beaucoup amusées ensemble, et elles ont utilisé ce temps comme détente , loin de tous les ennuis d’aujourd’hui.

Sur la quatrième photo, Kim et un ami proche apparaissent, flottant dans les eaux claires, se relaxant le plus possible, on peut même oser dire qu’ils méditent, car leurs visages sont complètement en paix, alors qu’ils sont profondément concentrés sur le flottement. dans la mer.

De plus, nous pouvons voir qu’ils jouaient ensemble, car, dans l’instantané suivant, nous voyons sa sœur aînée, avec un vieil ami de la famille, alors qu’ils ont tous une grande partie de leur visage sous l’eau de la baie cristalline, comme ce qui, comme s’il s’agissait de crocodiles traquant leur proie, est vraiment une photographie très drôle.

En plus de nager tranquillement, Kim et sa compagnie ont fait toutes sortes d’autres activités nautiques, car dans une autre des nombreuses images partagées dans la publication de la mondaine, on le voit avec son compagnon se promener paisiblement dans un confortable kayak double.

Bien sûr, la photo de la femme d’affaires ne pouvait pas manquer, qui vient de fêter ses 4 décennies de vie, Kim a posé très coquette vers la caméra qui la focalisait, tout en gardant son dos, et bien qu’elle porte des lunettes noires pour se protéger les yeux du soleil, On peut affirmer qu’il l’a fait avec ce look si caractéristique du sien, très félin.

Kim a montré ses grandes courbes définies avec fierté, sachant que ses fans réagiraient positivement à l’événement, alors elle leur a donné le plaisir de se délecter de sa beauté à travers son Instagram officiel.