Une nouvelle qui a autant impressionné que la première fois que nous l’avons entendue est que Brad Pitt il vient de mettre fin à sa relation avec la jeune mannequin allemande Nicole Poturalski.

Il y a quelques mois, la nouvelle que l’acteur de 56 ans avait une relation avec la mannequin de 27 ans Nicole Poturalski, connue pour être mariée depuis huit ans au restaurateur allemand Roland Mary, a beaucoup été dite. que son mari a approuvé la relation, est considérée comme très ouverte.

À partir du moment où leur relation a été annoncée et que le mari du mannequin l’a acceptée, tout le monde a été surpris car Nicole Poturalski Elle était non seulement belle, mais elle était également mariée à un homme d’affaires renommé et son amant était l’un des hommes les plus beaux du monde.

Pendant plusieurs semaines, des nouvelles liées aux deux célébrités Brad Pitt et la mannequin polonaise née à Varsovie, Nicole Poturalski, était une pionnière immédiate.

Récemment Brad Pitt Il s’est aventuré dans le monde du mannequinat, a modelé des costumes impressionnants d’une marque italienne de renom montrant sa personnalité coquette et surtout, assez bien conservé car à 56 ans il semble facile d’avoir 20 ans de moins, il est considéré comme l’un des acteurs les plus admirateurs du monde. .

La triste nouvelle a été partagée récemment que la relation entre les deux avait pris fin, une source a assuré au portail Page Six que la relation entre les deux n’était pas si grave, assurant également que ladite rupture avait eu lieu il y a quelque temps, comme vous le savez bien. C’était depuis août de l’année dernière que des rumeurs sur une histoire d’amour entre les deux avaient été rendues publiques.

On raconte que l’ancien partenaire d’Angelina Jolie et Jennifer Aniston a rencontré le mannequin allemand dans l’un des restaurants de son mari, car il est un restaurateur renommé en Allemagne, cette source déclarant que l’acteur a été choqué par la beauté de Nicole dans de nombreux médias. communication a assuré que c’était la première “relation” si on pouvait l’appeler ainsi, dans laquelle Brad Pitt Il sortait avec une femme après avoir mis fin à son mariage avec le protagoniste du film “Maléfique”.

Pendant des années, le acteur L’américain William Bradley Pitt mieux connu sous le nom de Bad Pitt est considéré comme l’un des principaux hommes d’Hollywood, jusqu’à présent, 13 femmes ont été connues qui ont apparemment été son partenaire sentimental en plus de Nicole, on dit qu’il a eu une relation amoureuse avec elles, bien que certains des noms n’aient pas été entièrement vérifiés.

Vous pouvez reconnaître certains noms de la liste, parmi lesquels:

Jusqu’à présent, l’acteur Brad Pitt Le protagoniste du film “Entretien avec le vampire” n’a fait aucune déclaration, même s’il est fort probable qu’en fait il ne le fera pas à la fin, il préfère garder sa vie privée à distance et être un gentleman.

Le lauréat d’un Oscar a gagné le cœur et l’admiration de millions de personnes grâce à ses interprétations tout au long de sa carrière, ses films sont une partie importante de la culture à notre époque, il a environ 60 films auxquels il a participé en tant qu’acteur a commencé depuis 1986, et 25 étant un producteur à partir de 2006.

Sûrement dans quelques mois, nous verrons le protagoniste de “Benjamin Button” sortir avec une nouvelle personnalité de célébrité et nous ressentirons à nouveau l’envie pour elle.

