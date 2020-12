Ils ont vécu dans la discrétion, qui sont les frères de Lady Di? | .

Bien que la vie de Lady Diana et chacun de ses pas soient devenus presque du domaine public à partir du moment où elle s’est rencontrée, elle a été choisie pour épouser le Prince Carlos D’Angleterre, on en savait peu sur ses deux sœurs, les deux autres filles que ses parents avaient conçues avant elle et son jeune frère, Carlos.

Les deux sœurs de Dame diana ils sont toujours restés anonymes pendant de nombreuses années, à l’ombre de la mémoire de l’aristocrate le plus aimé du monde, Diane de Galles.

Jusqu’à aujourd’hui, à une époque où tout ce qui est réservé commence à voir le jour, une série de documentaires et un bombardement d’informations nous raconte de manière plus profonde ce qu’était la vie du député le plus assiégé par la presse.

La famille de Diana était composée de ses parents, la noble Frances Ruth Roche, fille de Maurice Roché, 4e baron Fermoy, et Ruth Roché, qui a épousé le 8e comte de Spencer John en 1954, une liaison avec la sienne Reine Isabelle II, qui plusieurs années plus tard serait la belle-mère de Diana.

Le mariage a eu un total de cinq enfants, trois femmes et deux hommes, en 1955, Lady Sarah Spencer est venue au monde, après la naissance de Jane en 1956, le troisième frère, nommé John, qui a perdu la vie en 1960 quelques heures après sa naissance. , comme révélé par Vanity Fair et enfin par Charles Spencer.

Lady Sarah Elizabeth Lavinia Spencer

L’une des deux sœurs aînées de feu Diana of Wales, qui a épousé Neil Edmund McCorquodale, avec qui elle a eu trois enfants.

Parmi certains détails sur la vie de Lady Sarah, comme sa sœur, la célèbre Lady Di, a également souffert de troubles alimentaires pendant sa jeunesse.

Il a fait ses études à la Riddlesworth Hall School de Norfolk et plus tard à West Heath dans le Kent. Fondamentalement, elle et sa sœur Jane ont passé leur jeunesse entre les internats et la coexistence pendant l’enfance de Diana et Charles était “rare”, comme le montre l’un des documentaires de la “Princesse de Galles”, “Diana: Dans ses propres mots” (Diana dans ses propres mots) où l’ancienne royale elle-même aborde sa vie à la première personne.

C’est Lady Sarah qui, après quelques sorties avec le prince Charles, présente la royale à sa sœur cadette, Diana.

Lady Sarah et Jane, Spencer, (les sœurs aînées de la princesse Diana) Photo: AP

Cynthia Jane Fellowes, baronne Fellowes

Jane a été envoyée dans les mêmes instituts que Sarah et s’est démarquée comme l’une des meilleures étudiantes. En 1978, elle épouse Robert Fellowes qui, en 1999, obtient le titre de Baron Fellowes. Lord et Lady Fellowes ont trois enfants et quatre petits-enfants.

La relation entre les deux sœurs a été entourée d’une forte controverse puisque certaines versions accordées par le majordome de Diana, Paul Burrell, assure qu’il y avait une certaine tension entre elles, tandis que la nounou d’enfance de Diana, Mary Clarke, a ruiné leur existence. différences, selon certains rapports.

Charles Spencer: vicomte Althorp

Noble, auteur, journaliste britannique et frère cadet de la princesse Diana de Galles avec qui la royale aurait une coexistence plus étroite.

Charles Spencer a décrit dans certaines de ses diverses anecdotes, qu’à de nombreuses reprises, Lady Diana a pris le rôle d’une petite «mère», ceci, après le divorce de ses parents et l’abandon dans lequel les mineurs ont été laissés après leur la mère était loin de chez elle.

Charles Spencer a partagé à d’autres occasions que Diana était la plus affectée par la situation de ses parents, mais elle a toujours essayé de le protéger d’une manière ou d’une autre depuis qu’ils étaient très jeunes.

