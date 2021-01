Ils ont volé la reine Elizabeth dans son palais, c’était la punition! | AP

Un employé de la reine Elizabeth partirait les mains propres après avoir déclaré avoir été découvert au palais de Buckingham, d’où il avait tenté de commettre un vol qualifié.

Apparemment, le sujet avait l’intention de voler non pas un, mais plusieurs objets du palais de Buckingham, l’une des résidences officielles de Reine Isabelle II, pour lequel il a été condamné à 8 mois de prison.

Cependant, loin de ce que tout le monde pouvait croire, l’individu s’est concentré sur la saisie d’objets de grande valeur symbolique et sentimentale pour la famille britannique, dont quelques bijoux et trois montres de poche.

Certains autres objets étaient des médailles officielles et des photos de la famille d’Elizabeth II, des images dédicacées du prince Harry et William, petits-enfants et futurs héritiers du trône par le souverain.

De même, il est apparu que c’était Adamo Canto lui-même, un nom sous lequel il s’est identifié et a également accepté d’avoir commis ceci et d’autres vols devant le Westminster Magistrates Court.

Tout semble indiquer qu’il le faisait depuis novembre 2019 et août 2020, on a appris plus tard que Canto avait été condamné par un tribunal lundi, a expliqué Scotland Yard dans un communiqué.

Ces rapports indiquent que c’est la police qui a retrouvé un grand nombre d’objets que l’homme de 37 ans avait volés, les pièces d’une valeur estimée entre 10 000 et 100 000 livres; c’est-à-dire entre 13 000 $ et 136 000 $.

Adamo Canto, qui avait une chambre dans la résidence londonienne, travaillait comme aide de cuisine depuis 2015 et s’est également vu confisquer «deux médailles prestigieuses qui sont apparues en vente à un prix bien inférieur à leur valeur sur le site d’enchères en ligne eBay. »a expliqué le procureur Simon Maughan.

Comme l’a expliqué le juge, devant un butin estimé à environ 100 000 livres, Adamo Canto n’a réussi à en obtenir qu’un peu plus de 5 000.

Selon une audience du tribunal qui s’est tenue en novembre, l’ancienne employée de la souveraine Elizabeth II, originaire du nord-est de l’Angleterre, a déjà volé 77 objets dans le magasin du palais, mais aussi d’autres objets dans les casiers du personnel, en la blanchisserie et les tickets des expositions royales.

Cependant, son vol le plus important était l’album photo de la royauté d’un banquet royal offert en visite officielle par l’actuel président des États-Unis, les photographies auraient été évaluées à 1500 livres.

Face à ses crimes, Canto ne pouvait justifier ses actes qu’en disant qu’il se trouvait dans une situation économique difficile. Cependant, cela ne l’a pas dispensé de purger les 8 ans qui l’ont condamné en prison.

Désormais, Buckingham Palace se verra certainement confier la tâche de trouver une personne qualifiée pour le poste qu’occupait l’ancien employé.

Parmi les exigences qui s’appliquent à ceux qui tentent d’appartenir au personnel du souverain, la connaissance de l’anglais, une formation liée au poste et une expérience antérieure sont requises.

Sans aucun doute, la reine Elizabeth a été confrontée à plusieurs problèmes qui la priveraient de tranquillité depuis 2020, année au cours de laquelle une série de crises a rechuté, secouant fortement la monarchie.

L’un des événements qui transcendent l’histoire de la royauté britannique a été le “Megxit“lorsque le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont décidé de démissionner de leurs fonctions de” membres seniors “.

À la suite de la démission du plus jeune petit-fils d’Elizabeth par Charles de Galles, la monarchie a été constamment sous le choc à ce jour. Ce ne serait que le début de tout à venir.

La vague de scandales qui est née de la fameuse «relation» entre Andrés de York et Jeffrey Epstein (le magnat accusé de trafic de mineurs) qui s’est apparemment suicidé dans une prison de New York, aux États-Unis.

Après apparemment, les eaux se seraient calmées, la famille royale est restée calme jusqu’à présent avec la série Netflix basée sur le drame fictif sur les Windsors (famille d’Elizabeth II et du duc Philippe d’Edimbourg), Mais ce serait la dernière goutte.

La quatrième saison a fait sensation, les membres clés de la famille royale ont été impliqués dans un tourbillon de commentaires et de critiques pour lesquels ils vont même plaider pour une clarification urgente des faits par la plateforme.