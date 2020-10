Ils opèrent Arnold Shwarzenegger du cœur, et il va se promener! | .

L’acteur Arnold Schwarzenegger reconnu pour avoir participé aux films emblématiques de Terminator, il a subi une opération cardiaque au cours de laquelle heureusement ça s’est plutôt bien passé, la chose surprenante à propos de son opération est qu’il est ensuite allé se promener comme n’importe quel touriste le ferait dans la ville, il ne fait aucun doute que le La célébrité hollywoodienne reste invincible.

La nouvelle a été partagée via son Twitter, l’acteur, homme politique et culturiste de 73 ans a récemment reçu un remplacement de la valve aortique.

L’ancien gouverneur de Californie originaire d’Autriche, est apparu en se promenant dans les rues de Cleveland comme s’il n’avait rien, ses adeptes étaient toujours au courant de sa santé à travers ses publications sur les réseaux sociaux, comme vous vous en souviendrez qu’il a eu l’occasion de gouverner deux fois le État de Californie, États-Unis de 2003 à 2011 respectivement.

Auparavant, il avait subi une autre intervention chirurgicale dans la région pulmonaire, on pourrait dire que c’était un complément à la chirurgie antérieure.

Il y avait quatre photos qu’il a partagées via Twitter, dans la première d’entre elles, il apparaît à l’hôpital allongé sur la civière, faisant signe qu’il allait bien, le tout malgré le fait qu’il était connecté à certains appareils, pour les trois prochaines photos, il semble avoir changé en portant une casserole et un sweat-shirt comme s’il se promenait, comme tout touriste prenait des photos.

Dans sa description reconnaissante à l’équipe de la Cleveland Clinic qui avait effectué la procédure pour compléter la valve pulmonaire de la dernière intervention chirurgicale qu’il avait eue, il a également ajouté qu’il se sentait très bien et marchait dans les rues comme mentionné ci-dessus, Arnold Shwarzenegger il apprécie le paysage, les statues et l’ambiance, il a remercié encore une fois le médecin et l’infirmière de son équipe.

Grâce à l’équipe de la Cleveland Clinic, j’ai une nouvelle valve aortique pour accompagner ma nouvelle valve pulmonaire de ma dernière chirurgie. Je me sens fantastique et j’ai déjà parcouru les rues de Cleveland en admirant vos incroyables statues. Merci à tous les médecins et infirmières de mon équipe! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA – Arnold (@Schwarzenegger) 23 octobre 2020

Même s’il a 73 ans, il sera à jamais reconnu pour son caractère comme “Terminator“Dans les films portant le même nom, dans sa jeunesse, il a été surnommé” le chêne autrichien “et” le chêne de Styrie “quand il était engagé dans la musculation, à son époque en tant que star musclée, il est devenu l’un des hommes les plus forts du monde. monde selon certains portails qui ont fourni les informations.

L’acteur a eu une longue carrière non seulement à la télévision car il a commencé à faire des poids depuis l’âge de 15 ans, il a réussi à remporter le titre de Mister Universe et plus tard entre 1970 et 1980 après sept victoires de Mister Olimpia, il s’est imposé comme l’une des icônes les plus représentatives de Cette pratique a même publié plusieurs livres où il a raconté son expérience.

Ce n’est que dans les années 1980 qu’il a commencé à devenir célèbre en rien mais Hollywood, jouant comme l’un des protagonistes des films d’action, peut-être vous souvenez-vous ou avez-vous entendu parler de “Conan le barbare” ont été les premiers films dans lesquels il a joué une renommée mondiale.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Arnold Shwarzenegger Il fait partie des stars des années quatre-vingt, qui semblaient invincibles à être prêtes sont:

Jean Claude Bandam Chuck Norris Silvestre Stallone Bruce Willis

Bien que tous n’aient pas le même âge, le style des films qu’ils ont sortis était similaire et faisait partie d’une élite de protagonistes d’action qui ont captivé des millions de personnes et continuent de le faire à ce jour.

L’Autrichien compte environ 43 films dans lesquels il a participé à une longue carrière, commençant de 1970 à 2019, le dernier film était précisément Terminator: Dark Fate.

En plus d’avoir du succès en tant qu’acteur, bodybuilder et homme politique, il est aussi un excellent homme d’affaires, tout au long de sa vie, il a réussi à avoir plusieurs entreprises et à en profiter à sa convenance, en 2007, il a été nommé l’une des personnes sur une liste de 100 selon Magazine Times qui a contribué à améliorer le monde.

Lire aussi: Suzy Cortez revient soutenir Messi, formidable cadeau pour les fans