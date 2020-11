Ils oublient Yatra: y a-t-il une romance entre Danna Paola et J Balvin? | .

Après plusieurs occasions où Danna Paola et Sebastián Yatra ont inlassablement déclaré qu’ils n’étaient que des amis et des collègues de l’industrie de la musique, les adeptes et les admirateurs des deux, il semble qu’ils ont finalement compris que la seule chose qui se passera entre eux est une belle amitié. .

Eh bien, maintenant, ce sont les mêmes fans qui ont ravivé un rumeur Cela a été vécu vers le mois de mai, lorsque le chanteur colombien a eu un an de plus et que le chanteur mexicain a décidé de le féliciter publiquement.

«Joyeux anniversaire au maître des connexions colorées et cosmiques! meilleurs vœux à toi Jose “, a écrit Danna à côté d’une photo des deux, cependant, ce qui a fait penser aux adeptes des deux que quelque chose d’autre se passait entre eux, c’est ce qu’il a répondu J. Balvin à Danna.

Cela pourrait aussi vous intéresser: “Une fille idéale” Sebastián Yatra aborde la controverse de Danna Paola

Et c’est ça, il n’a fallu que quelques minutes au garçon d’anniversaire de l’époque pour répondre au message de l’actrice également, “Loveeeeee”, écrivit-il, ce message était celui qui suffisait à spéculer sur une relation.

Presque aussitôt, les fans surpris par l’interaction des artistes, ont commencé à laisser leurs commentaires respectifs à ce sujet, certains leur souhaitant du bonheur, plusieurs autres posant des questions sur le mariage et bien d’autres, demandant une collaboration musicale.

Bien que, compte tenu des faits et comme prévu, ni Danna Paola, ni J Balvin n’aient commenté quelque chose à ce sujet, ils n’ont confirmé ni nié aucun type de relation, autre que, comme avec Sebastián Yatra, celle d’être des collègues au sein de la industrie de la musique et divertissement en Amérique latine.

Bien que cela se soit produit, comme nous l’avons déjà mentionné, il y a plusieurs mois, pour une raison quelconque, les fans l’ont à nouveau révélé, créant à nouveau de fortes spéculations et des rumeurs controversées, confirmant une fois de plus que l’isolement social causé par la contingence sanitaire mondiale, a la majorité des utilisateurs d’Internet avec rien à faire.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Comme cela s’est produit lorsqu’ils ont raconté Danna Paola avec Sebastián Yatra, parce que, comme nous le savons bien, jusqu’à il y a quelques semaines, ils ont mis cette rumeur de côté, car, à d’innombrables occasions, les deux musiciens ont pris le temps de communiquer avec leurs fans que ce qui se passait entre eux n’était qu’un travail, qui a fini par être une amitié sincère.

Il est à noter que, il y a quelques jours à peine, une nouvelle production musicale a été annoncée, où nous verrons à nouveau l’union des talents de Sebastián Yatra et Danna Paola, et de quelques autres artistes reconnus dans toute l’Amérique latine.

C’est vrai, Danna Paola, Sebastian Yatra, Morat, Luis Fonsi, Greeicy, et bien d’autres, se sont associés dans une nouvelle production intitulée “Feliz Christmas”, un album chargé de chants de Noël classiques.

Mais cet album a quelque chose de spécial, et c’est que, comme son titre l’indique, il fusionne la version originale de chaque chanson avec la touche personnelle de ces références latines, c’est-à-dire des hymnes de Noël transformés en chants de Noël en spanglish, Parfait pour ceux-ci Fêtes!

“Feliz Christmas” est composé de neuf chansons interprétées par divers artistes de la scène urbaine, oui, toutes font partie du premier volume de ce projet, donc cela suggère que bientôt nous entendrons de nouvelles voix dans un nouveau répertoire de Noël.

Ce nouvel album est un projet d’Universal Music, la maison de production qui s’est chargée de réunir toutes ces voix dans un même album, devenant ainsi le cadeau parfait pour les dates à venir.