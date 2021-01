Ils ouvrent un fil des ex-copines de Joe Jonas et Twitter devient fou | INSTAGRAM

Il est bien connu que le chanteur Joe Jonas est dans la vie publique depuis son plus jeune âge, lorsque sa carrière dans la société de production de contenu audiovisuel et principalement de divertissement pour enfants, Disney, a commencé et il était connu non seulement pour être membre des Jonas Brothers mais aussi pour sa sympathie à jouer, et clairement sa grande galanterie.

Ce n’est donc pas un secret que le charisme de la chanteuse a joué un rôle important à provoquer de la moindre attraction visuelle à l’amour le plus intense entre plusieurs compagnons du spectacle.

Et bien que certains d’entre eux y soient parfaitement parvenus sans avoir besoin d’avoir des ennuis, il y en a même d’autres qui ont au moins essayé, mais ne pouvaient pas avoir le cœur du frère Jonas qui a toujours été le plus aimé des femmes. fanatiques.

Et, malgré le fait que Joe Jonas soit actuellement marié à l’actrice, Sophie Turrner, que l’on voit de loin qu’il aime avec ferveur, il y a quelques heures, juste ce week-end, la chanteuse est devenue une tendance. à travers un Fil Twitter.

Il s’avère qu’une utilisatrice, fan du garçon, a eu beaucoup de temps libre, et elle s’est consacrée à partager avec le public quelques photos du décompte de toutes les copines qu’il a eu depuis son adolescence, précisant que c’était uniquement pour le divertissement des spectateurs, et que Il espérait que les fanatiques fous n’étaient pas contre lui.

Il convient de mentionner que Joe a essayé de garder ses copines anonymes, il est donc facile de penser qu’il n’avait eu de relation qu’avec sa femme Sophie et son ex-petite amie la plus récente, Demi Lovato, mais la vérité est qu’il y en avait beaucoup plus et ils l’étaient Révélé à des fins de divertissement par le fil Twitter.

Pour commencer, il faut remonter à 2005, quand “le beau Jonas” sortait avec une amie de sa famille, qui s’appelle Mandy VanDuyne, cela n’a pas duré longtemps, et en 2006 on a pu le voir avec une autre fille, nommé AJ Michalka du célèbre duo de soeurs, Aly & AJ.

De même, plus tard est entré dans sa vie, Amelia Than-Aye, qui était sa partenaire en 2007, qui s’est avérée être un modèle australien et, comme si cela ne suffisait pas, était la meilleure amie de Mandy, son premier amour.

Il faut se rappeler que cette même année, il y avait de fortes rumeurs selon lesquelles Joe aurait une liaison avec la sœur aînée de Demi Lovato, c’est vrai, il semble que ce galancito ait eu une relation avec les sœurs Lovato.

En arrivant à son premier amour avec une célébrité renommée du moment, l’utilisateur nous a fait savoir qu’en 2008, elle sortait avec la chanteuse Taylor Switf, c’était si sérieux que la chanteuse faisait même partie de certaines tournées importantes des Jonas Brothers, cependant, le La romance s’est mal terminée, à tel point que nous avons pu voir Taylor briser une poupée Joe dans une vidéo.

En 2009, il sortait avec l’actrice Camilla Belle, alors qu’ils se rencontraient sur le tournage du clip de “Lovebug” quelques jours seulement après la rupture médiatique avec Switf.

Et c’est jusqu’en 2010 que Demi Lovato a rendu publique leur relation, après plusieurs années d’amitié, ils ont décidé de passer à l’étape suivante et bien qu’ils n’aient pas duré longtemps, ils ont aujourd’hui montré qu’ils étaient toujours de bons amis, ils avaient même partagé la scène ensemble jusqu’à environ le 2017.

Dans la liste il y en a beaucoup plus, mais ce sont les plus pertinents, on sait qu’actuellement le chanteur est marié à l’actrice Sophie Turner, ils ont même déjà un bébé, il faut noter que leur relation aurait commencé vers 2016 et ils ont décidé de la garder sur le aussi longtemps que possible, à l’abri des regards du public.