Une source proche d’Eleazar a déclaré à Who que provisoirement aujourd’hui une nouvelle date serait fixée pour donner suite à l’affaire: << La Cour suprême a changé du 10 janvier au 31 janvier pour reprendre ses activités. Mais lorsqu'il s'agit de situations familiales ou civiles, ne tentez pas de dignité, il y a un gardien (qui verra quand il y aura un autre rendez-vous) ».

L’informateur a partagé que Melissa Sánchez, la mère de Gómez “veut son fils à l’extérieur, et qu’il n’est pas à l’intérieur (en prison) avec le froid, les infections et autres. En fait, le processus d’Eleazar déjà avec ce qui s’est passé (l’arrestation et le temps en prison), il l’a déjà rempli, mais nous n’avons pas voulu toucher au sujet (avec sa famille) ».

Stephanie Valenzuela s’est rendue dans les salles d’oralité criminelle, à l’audience contre l’acteur Eleazar Gomez pour violence familiale à Mexico, le 6 novembre. (Alfonso Manzano)

L’acteur et ses plus proches collaborateurs ont subi le départ de la grand-mère de l’acteur, la mère de Melissa Sánchez, il y a trois mois, qui a reçu un héritage et, avec cet argent, paiera les frais pour faire face au procès lorsque les tribunaux réactiveront le processus.

«De l’héritage, c’est là que (la défense) sortira parce qu’Eleazar a investi tout son argent pour la vidéo qu’il a faite avec cette jeune femme (Stephanie Valenzuela) et il ne l’a pas. pour faire avancer les choses, l’autre partie l’a sûrement donné pour l’emprisonner, mais ce n’est que notre supposition », a expliqué la source.