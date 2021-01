Ils partagent des “photos” de Kimberly Loaiza, le YouTuber Fox | Instagram

Le 28 décembre, le youtuber nommé Javier “El Zorrito Youtubero” a partagé sur son compte Twitter deux photographies présumées qui, selon lui, lui étaient parvenues, c’étaient celles qui, selon lui, attendaient d’être Kimberly loaiza cependant, ses partisans ont été choqués et ils ont fini par être bouleversés.

Kimberly Loaiza est l’une des célébrités les plus reconnues au niveau national, non seulement en tant que youtubeuse, mais aussi en tant que chanteuse, influenceuse, femme d’affaires, mannequin et tiktoker, il y a environ quatre ans, elle a barboté sur YouTube et est immédiatement devenue l’une des favorites de partie des internautes.

Avec son mari Juan de Dios Pantoja, elle a réussi à lancer de grands projets, même si individuellement c’est elle qui a la plus grande popularité sur ses réseaux sociaux et qui a également tendance à avoir la plus grande réponse de sa chaîne YouTube.

L’interprète de “Ne soyez pas jaloux” a réussi à surpasser de loin d’autres grandes personnalités des réseaux sociaux et YouTube, la renommée qu’elle a réussi à acquérir au fil des ans, a également été affectée par d’autres personnes qui insistent sur montrer que tout ce qu’elle projette n’est que faux, l’une des personnes qui la critique le plus est précisément El Zorrito Youtuvero, dans chacune des sorties que Kimberly Loaiza fait, il réagit généralement en partageant des vidéos sur YouTube, Twich ou sur son compte de Twitter où il a une grande réaction de la part des internautes.

Il y a quelques semaines, des rumeurs sont apparues par d’autres youtubeurs selon lesquelles les photographies Kimberly loaiza Il avait envoyé Juan de Dios Pantoja à l’époque, qui étaient assez compromettants, ils étaient déjà au pouvoir de certaines personnalités, mais ils ont apparemment décidé de ne pas les partager, car Pantoja avait averti que quiconque le ferait serait poursuivi en justice.

Étant donné l’insistance peut-être sur le fait qu’El Zorrito Youtubero avait déjà ces images en sa possession en raison d’une précédente publication qu’il avait faite, les internautes insistaient apparemment sur ce que le youtubeur partageait ce qu’ils affirmaient tous les deux.

Voici les photos qui m’ont été envoyées par e-mail. Celui qu’ils voulaient tant révéler », a déclaré le renard youtubero.

S’il était plus qu’évident que la publication n’était qu’une farce pour attirer l’attention, car elle a été partagée le 28 décembre, où est célébrée la journée des «saints innocents», où au Mexique on fait généralement des blagues, c’est C’est pourquoi les fans de Kimberly Loaiza se sont un peu contrariés.

Très peu de gens ont pensé que c’était quelque chose de drôle, en raison du grand problème que ce serait si un tel contenu était partagé, ce qui, nous l’espérons, ne se produira pas comme ça.

Il convient de préciser qu’à l’époque le youtubeur a commenté qu’en cas d’apparition de ces images sur Internet, il a invité ses followers à ne pas partager le contenu et que si possible ils le supprimeraient, le rapporteraient ou l’élimineraient, à défaut, car ils ne le faisaient pas. Il n’est pas du tout agréable de retrouver nos images de ce type circulant sur Internet et encore plus lorsqu’il est une personnalité publique, comme plusieurs cas l’ont déjà montré, l’un des plus récents était celui de Gabriel Soto.

Nous espérons qu’un tel contenu ne sera pas partagé et que s’il n’a pas de réponse des internautes et est immédiatement supprimé afin qu’il ne devienne pas viral comme cela s’est déjà produit à plusieurs reprises.

Quant à Javier el Zorito Youtubero, nous espérons qu’il continuera avec cette position de ne pas partager de contenu qui pourrait nuire à d’autres personnes.

