Ils partagent la confrontation entre Juan de Dios Pantoja et le harceleur | Instagram

Vous savez sûrement déjà que Juan de Dios Pantoja a dû subir une intervention chirurgicale car il s’est cassé deux os à la main, ceci en raison d’une confrontation avec un harceleur Tiktok, tout a été enregistré en vidéo!

Depuis quelques jours et interprète de “Bye bye” avec sa femme Kimberly loaiza Il a partagé son mécontentement en raison de certains commentaires qu’une personne faisait sur son compte Tiktok et même sur son Instagram il est en tant que “harceleur” en plus de son nom, cette personne a commencé à faire plusieurs commentaires s3xuaIizing diverses personnalités Internet telles que les youtubers et les tiktokers y compris Kim Loaiza et Mont Pantoja cousin de Juan de Dios.

Cependant, l’ennui ne s’est pas arrêté seulement là, mais cet individu ne s’est pas contenté de mentionner que “ça irait pour la taille de Kmberly Loaiza” a dû ajouter un commentaire qui pour beaucoup a suscité l’ire des amis et de la famille de JD Pantoja , parce que cette personne a mentionné qu’il «irait aussi chercher Kima» fille de Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza de seulement un an et six mois.

Le responsable du partage de la vidéo de la confrontation était l’un des meilleurs amis de Juan de Dios Pantoja connu sous le nom de “El Super Trucha”, la vidéo susmentionnée a été publiée le 26 janvier et est intitulée “JD Pantoja face au harceleur”, en son canal El Super Trucha.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO CLIQUEZ ICI.

Juan aura un caractère fort, mais ce type de personne doit être ARRÊTÉ! J’aurais aimé qu’ils y fassent face plus tôt! Cet homme me dégoûte et c’est le moins qu’il méritait. Il dit “JE VOULAIS ÊTRE CÉLÈBRE – pardonne-moi Juan, tu es mon IDOLE” WTF ???? Prenez-le pour guérir, au sérieux », ont-ils écrit.

Immédiatement, la vidéo a commencé à devenir virale, en particulier parce qu’elle montre également qu’ils vont à l’hôpital, au début, vous pouvez voir qu’ils sont extrêmement calmes en parlant de ce qui s’est passé Juan de Dios Pantoja Il admet que ce qu’il va faire est mal, et qu’ils ne devraient pas prendre comme exemple le fait qu’il soit conscient de ce qu’il fait n’est pas la façon dont cela devrait être résolu, mais il mentionne qu’ils n’ont rien fait à cette personne malgré le fait qu’ils l’avaient déjà dénoncé à plusieurs reprises.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Dans la vidéo, vous pouvez voir l’ensemble du processus et distingue également le moment où il s’est retrouvé avec ses jointures blessées, le harceleur était à côté de sa fille qui n’a jamais manqué de respect.

Il est possible de distinguer qu’il commence à demander pardon avant Juan de Dios Pantoja s’approche de lui, le fait plus tard s’enregistrer avec un téléphone portable s’excusant pour les mêmes vidéos qui ont ensuite été partagées dans les propres histoires Instagram de JD, après leur départ, vous pouvez voir que le youtubeur a été choqué peut être entendu dans sa voix.

Après quelques minutes dans la vidéo, ils mentionnent qu’ils iraient à l’hôpital parce que Juan de Dios ne pouvait pas bouger une partie de sa main, étant déjà dans le bureau, ils lui disent qu’il était blessé et qu’il a besoin d’histoires de chirurgie qu’il a aussi partagé sur son Instagram en informant ses followers.

Quelque chose que Juan de Dios a mentionné et qui est peut-être ce qui l’a le plus blessé dans cette confrontation est le fait que son bébé naîtra dans quelques semaines et qu’il ne pourra pas le porter comme il le voulait, car il devra rester. 6 semaines avec les ongles dans son poignet et plus tard vous devrez faire une thérapie pendant 3 à 6 mois pour retrouver une mobilité adéquate de votre main.

La seule chose qu’il a mentionnée vers la fin de la vidéo est qu’il a mentionné à ses fans qu’il ne fallait pas faire valoir que ce n’était pas bon car les conséquences pourraient être mauvaises comme cela s’est produit dans son propre cas.

Lire aussi: Juan de Dios Pantoja se termine En parfait état!