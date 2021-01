Wandavision arrive à Disney + le 15 janvier. La plate-forme de streaming a publié une nouvelle avancée de la fiction, un court clip qui promet des nouvelles dans l’univers cinématographique Marvel.

“Une nouvelle ère arrive”, vous pouvez lire dans la vidéo, qui comprend des images déjà vues des protagonistes. La première saison de fiction avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany comportera six épisodes.

La production mettra en vedette Kathryn Hahn dans le rôle d’Agnès, ainsi que Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau. Le casting est complété par Kat Dennings dans le rôle de Darcy Lewis, Randall Park dans le rôle de Jimmy Woo, Jolene Purdy et Asif Ali.

Avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, la nouvelle série captivante de Marvel Studios marque la première série Marvel Studios à être diffusée exclusivement sur Disney +. La série est un mélange entre la télévision classique et l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision, deux êtres super puissants qui vivent des vies de banlieue idéalisées, commencent à soupçonner que rien n’est ce qu’il semble », lit-on dans le synopsis officiel.

La production se connectera directement avec les films MCU. “Scarlet Witch and Vision jettera les bases du film 2022 Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et le personnage d’Olsen jouera un rôle clé aux côtés du sorcier joué par Benedict Cumberbatch”, a révélé Kevin Feige, PDG de Marvel Studios, dans un interview accordée à Entertainment Weekly. Le deuxième volet de la série avec Cumberbatch sortira en salles le 25 mars 2022.

Source: Excelsior