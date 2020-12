L’Exorciste est sorti en 1973 et est devenu l’un des films d’horreur les plus acclamés de l’histoire. Le film aura une nouvelle suite avec David Gordon Green, réalisateur de la suite 2018 de Halloween Night, en tant que réalisateur.

Cela a été révélé par The Observer, qui a indiqué que la production sera réalisée par Blumhouse Productions et Morgan Creek. Selon la publication, Jason Blum, David Robinson et James Robinson seront les producteurs exécutifs du film, qui pour le moment n’a pas de date de sortie. Les détails de l’intrigue ou les noms des protagonistes ne sont pas non plus connus.

La nouvelle survient quelques jours après que William Friedkin, réalisateur du film original The Exorcist, ait déclaré qu’il ne participerait à aucun remake du hit d’horreur. La production a engendré plusieurs spin-offs, dont Friedkin n’a pas été impliqué. L’Exorciste 2 est sorti en 1977, qui, comme le film original, mettait en vedette Linda Blair en tête.

Le dernier opus du film est The Exorcist: The Beginning. La version interdite, sortie en 2005. De plus, en 2016, une série créée par Jeremy Slater et diffusée sur FOX a été lancée.

David Gordon Green est le réalisateur de titres tels que Super Smoked, Experts in crise ou Joe. En 2018, il a réalisé Halloween Night, une continuation du classique de 1978 réalisé par John Carpenter. Ce nouveau film mettait également en vedette Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode. En plus de diriger le nouveau film The Exorcist, l’Américain ira également dans les coulisses de la série Hellraiser.