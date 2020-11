L’actrice Patricia Navidad a continué de parler ce week-end du vote aux États-Unis, qui a donné au candidat démocrate Joe Biden le vainqueur face au président actuel Donald Trump. Cependant, l’un des messages ressortait dans lequel il soulignait que “je suis le reflet de leur âme”.

Je suis le reflet de l’intérieur de vos âmes, vous voyez en moi ce qui existe en vous, certains projettent leurs haines, frustrations et insécurités, ils oublient que l’œil ne voit que ce que la conscience est capable de comprendre. Tout ce qui vous dérange chez moi, vous devrez le résoudre vous-même. Amen! ❤️ pic.twitter.com/XScGJbn1TH – 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ ANPNL05) 8 novembre 2020

C’est un petit clip dans lequel l’interprète de telenovela cligne de l’œil et envoie un baiser aux internautes, en même temps que j’envoie quelques mots directs à ceux qui la critiquent.

Dans le tweet, la chanteuse a également affirmé: “voyez en moi ce qui existe en vous, certains projettent leur haine, leurs frustrations et leurs insécurités”, ceci lié aux publications dans lesquelles ils la critiquent habituellement pour ses croyances et opinions sur divers sujets, tels que Covid-19, les élections et quelque chose qu’elle a appelé le «Nouvel Ordre Mondial».

«Tout ce qui vous dérange chez moi, vous devrez le résoudre vous-mêmes. Amen! », Ajoute l’actrice née à Sinaloa en 1973.

La publication a suscité plusieurs opinions de certains internautes, de ceux qui soutiennent ses propos à ceux de ses critiques.

Cependant, ce n’est pas la seule publication qu’elle a faite à ses détracteurs, qui assurent qu’ils veulent qu’elle cesse d’exprimer son opinion.

«J’aime la façon dont les haineux se laissent attaquer pour que j’aie peur et que j’arrête de donner mon avis, calmez-vous, nous avons toujours les mêmes droits et libertés, même si chaque jour avec plus de censure, eh bien, seulement certains comme moi. Mon amour et mes bons vœux pour ceux qui me détestent », a-t-il déclaré.