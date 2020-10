La mort de Chadwick Boseman le 28 août a choqué le monde. Avant de mourir, l’acteur a réalisé un dernier film intitulé Ma Rainey’s Black Bottom, et Netflix a publié les premières images du film.

“Voici le premier regard sur Viola Davis et Chadwick Boseman dans Ma Rainey’s Black Bottom, basé sur la pièce d’August Wilson et réalisé par George C. Wolfe”, a écrit la plateforme sur Twitter. Davis joue un chanteur, tandis que Boseman joue un musicien de son groupe.

“Lorsque Ma Rainey, la reine du blues, enregistre son nouvel album dans un studio de Chicago en 1927, les tensions montent en flèche entre elle, son agent, son producteur et ses camarades de groupe”, lit-on dans le synopsis.

Boseman est décédé après quatre ans de lutte secrète contre le cancer du côlon. Ses derniers titres incluent Da 5 Bloods, 21 Bridges et Endgame, où il a à nouveau incarné le roi T’Challa, un personnage qui l’a catapulté à la gloire. L’acteur avait signé pour jouer dans Yasuke, un film se déroulant au 16ème siècle sur un samouraï d’origine africaine. Cependant, il est décédé avant le tournage du film. Boseman devait faire la une d’un deuxième opus de Black Panther, une franchise qui n’a plus d’étoile. Pour le moment, on ne sait pas si Marvel choisira un nouvel acteur ou cherchera une autre solution pour l’intrigue.

Avec Boseman et Davis, le casting est complété par Glynn Turman, Colman Domingo, Joshua Harto, Taylour Paige, Jonny Coyne, Jeremy Shamos, Michael Potts, Scott Matheny et Dusan Brown. Black Bottom de Ma Rainey sortira sur le service de streaming le 18 décembre.