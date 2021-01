Ils appellent Galilea Montijo et les conducteurs de Hoy irresponsables | Instagram

L’équipe qui compose le programme “Aujourd’hui“Avec l’un de ses membres vedettes, Galilea Montijo est devenue la cible de critiques lorsqu’elle a été qualifiée” d’irresponsable “.

Apparemment, les chauffeurs du matin ont déclenché plusieurs réactions négatives à ce sujet, après les vacances de décembre au cours desquelles ils ont partagé les moments de la célébration dont le personnel de ladite production faisait partie.

Le casting du programme est devenu la cible d’attaques violentes, après avoir joué dans une grande fête autour des dernières dates de décembre, “Gali” et d’autres collègues ont reçu une réprimande pour avoir organisé des fêtes où il ne semblait même pas y avoir de mesures pour empêcher de contracter le virus.

La production de l’émission Televisa a non seulement célébré mais aussi déplacé à Acapulco, ce qui a suscité les réactions de ses followers sur les réseaux sociaux.

A travers divers commentaires partagés sur le compte Instagram du programme, les utilisateurs auraient qualifié les pilotes et toute l’équipe “d’irresponsables”. Ils ont indiqué que par le passé, ils avaient fait la promotion du “Reste à la maison», Ce qu’ils ne respectaient pas eux-mêmes, ont-ils souligné dans de nombreux messages.

Pas bon les gars avec votre litanie au foyer et quel exemple vous donnez. Irresponsables »,« pourquoi ne se soucient-ils pas de donner un si mauvais exemple en tant que personnalités publiques? », Les mêmes qui montrent les conducteurs.

En revanche, après les grondements des adeptes, il faut dire que jusqu’à présent aucun autre cas de Covid19.

Tout semble indiquer qu’à partir des événements malheureux dans lesquels la productrice Magda Rodríguez a perdu la vie, de plus grandes précautions ont été prises et des tests constants ont été effectués pour écarter toute autre contagion du virus.

Des mesures qui ne doivent certainement pas être abandonnées dans le forum, afin d’éviter une nouvelle vague d’infections.

Divers commentaires ont critiqué les célébrations de Noël passées des conducteurs de “Hoy” au milieu de l’augmentation des cas en raison de la crise sanitaire. Capturez Instagram

Il faut se rappeler que la productrice Magda Rodríguez, qui était en charge de la matinée «Hoy», a perdu la vie dimanche dernier, le 1er novembre.

À un moment donné, la version a été traitée selon laquelle la cinéaste de 57 ans en est venue à croire qu’elle avait Covid, ce qui déclencherait peut-être une série de problèmes après avoir présenté un choc hypovolémique à la suite d’un saignement du tube digestif qui a fini par lui ôter la vie. le matin fatal de ce dimanche.

La collaboratrice renommée et primée laisse dans le deuil sa fille, Andrea Escalona, ​​sa sœur Andrea Rodríguez et sa nièce, qui n’avaient apparemment pas l’intention de fêter Noël en décembre dernier un mois après le départ du producteur.

Cependant, c’est Galilea elle-même qui les a invités chez elle pour fêter Noël et le Nouvel An, moments que Guadalajara a partagés sur leurs réseaux sociaux, où vous pouvez également voir Raúl Araiza, ce, bien que cela ait suscité des critiques, d’autres Ils ont été émus par son “grand cœur”, ils l’ont applaudi pour que, particulièrement à cette époque, il offre son soutien à son collaborateur au programme, Andrea, fille de son ancienne patronne, Magda, ainsi qu’à ses autres proches.

Et le fait est que l’animatrice, Galilea Montijo, faisait partie de ceux qui ont été dévastés par le départ sensible du directeur de la télévision, avec qui elle a ressenti beaucoup d’empathie, a-t-elle déclaré, car en se remémorant les moments de la tête de l’émission, elle a commenté que dans Ils ont bavardé, plaisanté à plusieurs reprises et étaient un grand admirateur de son caractère et de sa force.

C’est pourquoi, avant le récent départ, sa fille n’a même pas pensé à placer le sapin de Noël, comme elle l’a souligné, mais c’est l’un de ses amis les plus proches qui l’a encouragée à le placer avec un souvenir très spécial à la mémoire de sa mère, une photographie en noir et blanc dans laquelle ils apparaissent ensemble.