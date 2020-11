Rapport qu’Eleazar Gómez est détenu par les autorités | Réforme

Récemment, la nouvelle a été partagée que des agents du Secrétariat de la sécurité publique des citoyens de Mexico ont arrêté l’acteur mexicain Eleazar Gomez, ce à quoi il aurait lésé son partenaire, selon divers médias qui ont commencé à partager la nouvelle immédiatement sur les réseaux sociaux.

Cela s’est produit au domicile du quartier de Naples parce que certains voisins ont demandé l’aide des autorités, après avoir constamment entendu les cris d’une femme, alors les agents sont arrivés immédiatement sur les lieux, c’était l’appartement de la supposée petite amie d’Eleazar. Gómez, le mannequin péruvien Stephanie Valenzuela.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur est accusé d’avoir agressé son partenaire, vous ne vous en souvenez peut-être pas mais Eleazar Gomez Il était le petit ami de la chanteuse Danna Paola quand elle n’avait que 14 ans, à partir de ce moment, plusieurs personnes qui les ont rencontrées en public les ont enregistrées pendant qu’il prononçait plusieurs mots anti-sonnants, l’une des vidéos les plus célèbres est où ils sont tous les deux. le cinéma.

De nombreuses personnes affirment que l’acteur a tenté de serrer le cou du jeune mannequin, alors les autorités l’ont immédiatement emmené dans les locaux du bureau du procureur général du bureau du maire de Benito Juárez pour procéder à son arrestation.

Jusqu’à présent, ils n’ont pas officiellement confirmé que l’acteur de 34 ans avait une histoire d’amour avec le mannequin péruvien Stephanie Valenzuela.

Je ne vais pas dire s’il est mon copain ou pas. Cela fait de nombreuses années que j’ai présenté un petit ami, mes dernières relations ont été gardées secrètes parce que de cette façon, les gens ne plaisantent pas avec ça. Je ne nierai pas que je le connais, a déclaré le mannequin dans une interview à une émission au Pérou.

Outre le chanteur Danna Paola Vanesa López, un modèle reconnu de Sonora, avait également accusé d’agression.

Eleazar Gómez, en plus d’être acteur, est également chanteur et mannequin mexicain, il est originaire de Mexico et j’ai participé à la fois au cinéma et à la télévision ainsi qu’au théâtre.

Grâce au fait que son apparence ne le fait pas ressembler à quelqu’un de beaucoup plus jeune, on lui a donné des rôles où il joue des mineurs ou des très jeunes, comme ce fut le cas de la telenovela “Ugly Duckling” où il a participé aux côtés de Danna Paola et Violeta Isfel.

C’est dans ladite telenovela où Eleazar Gómez et Danna Paola ont commencé à avoir une relation amoureuse à ce moment-là, il avait 23 ans et Danna Paola 14 respectivement, beaucoup a été dit sur leur relation car il a été déclaré que des preuves ont été présentées où il ne l’a pas bien traitée du tout certaines vidéos et photographies.

Jusqu’au moment Danna Paola pas émis de commentaire à ce sujet car vous voulez sûrement oublier ce chapitre de votre vie comme toute femme qui traverse un moment désagréable avec un type de personne.

Sur Twitter, nous avons vu plusieurs commentaires et publications que les internautes ont émis contre l’acteur, qui disent qu’ils ne devraient pas soutenir quelqu’un qui aggrave et traite mal une autre personne, pas seulement des femmes, mais sur ce qu’ils se sont beaucoup concentrés. le service de microblogging.

Je ne suis pas surpris qu’Eleazar Gómez se promène avec un mineur étant un exploité et sachant qu’il a des problèmes de tempérament étaient déjà des alertes rouges », a partagé @nobailosola sur Twitter.

Apparemment, une photo a été divulguée où l’acteur semble être vêtu de noir avec les mains menottées, attendant dans ce qui semble être un bureau de sécurité publique, il porte un masque pour que son visage ne puisse être clairement distingué, mais dans le instantanément, ils ont souligné une partie d’un tatouage qui a la poitrine qui peut être vue un peu sur la photo.

