Iván Aguilera, fils aîné et administrateur du domaine de Juan Gabriel, a annoncé qu’avec le soutien d’une équipe spécialisée dans la gestion de l’héritage des célébrités, ils lanceront plusieurs projets pour «honorer» l’artiste mexicain, dont un documentaire, un film et d’autres événements Laissez-les «célébrer leur héritage».

«L’héritage de mon père nécessite la meilleure représentation, nous sommes donc ravis d’avoir réuni cette nouvelle équipe pour cette nouvelle phase de son héritage. Je n’ai aucun doute que l’héritage de mon père et de notre famille est entre de bonnes mains », a déclaré Aguilera dans un communiqué.

L’équipe est composée de Jampol Artist Management (JAM), qui gère les légendes et leurs propriétés intellectuelles; le cabinet d’avocats Apollo Sports & Entertainment Law Group et Business Management LAB, qui serait en charge du domaine de la représentation artistique.

“Nous avons réuni cette nouvelle équipe en raison de la réputation de chacun d’entre eux dans l’entreprise et nous sommes enthousiasmés par les prochains projets de mon beau-père et les différentes surprises qui auront intrigué les fans”, a déclaré Simona Aguilera, la femme d’Iván. .

Parmi les projets que la nouvelle équipe a prévus, un documentaire tourné lors du dernier concert de Juan Gabriel, une nouvelle ligne de merchandising, une série télévisée, un long métrage, un théâtre, une figure de cire avec le Wax Museum. , des livres, des spectacles hommage et bien plus encore seront annoncés prochainement.

Les sources de l’équipe ont indiqué qu’il est possible que certaines de ces initiatives soient présentées avant la fin de 2020, même si la plupart sont prévues pour l’année prochaine, pour commencer.

«Juan Gabriel est l’une des plus grandes légendes de l’histoire de la musique. Il est primordial pour nous que ces icônes soient protégées, que leur travail soit exposé aux générations futures et que leurs millions de fans à travers le monde soient respectés et appréciés », a déclaré Jeff Jampol, PDG de JAM.

“Juan Gabriel est, pour moi, non seulement une icône de la musique, du message, du service et de la liberté, mais une leçon vivante et respirante de possibilités”, a déclaré l’exécutif.

Ce sont les premiers projets officiels lancés sous le nom de Juan Gabriel, à l’exception de la création d’un musée chez lui au Mexique, depuis la mort de l’artiste à Los Angeles, Californie, le 28 août 2016.

Depuis lors, Iván Aguilera, l’héritier universel du Divo de Juárez, s’est concentré sur le règlement des poursuites de paternité contre son père, les demandes des héritiers présumés et la consolidation des actifs de l’artiste, dont certains étaient entre les mains d ‘«amis» de l’auteur-compositeur-interprète. .

Au cours de ses 45 ans de carrière, Juan Gabriel a produit plus de 1800 chansons, 32 albums studio et trois albums live (tous au Teatro de Bellas Artes, à Mexico), vendu plus de 100 millions de disques et album le plus vendu de tous les temps au Mexique. De plus, il a collaboré avec 800 artistes différents dans sept langues différentes.

Par: El Universal