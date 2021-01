Le film «Selena» (1997), sur la reine du tex-mex Selena Quintanilla, pourrait faire partie du National Film Registry des États-Unis si la demande des membres du Congrès latino qui souhaitent accroître la présence hispanique dans cet organe de la Bibliothèque aboutit. Congrès.

Joaquín Castro, président du Hispanic Caucus in Congress (CHC), a demandé par lettre à Carla Hayden, la bibliothécaire du Congrès, d’ajouter le film mettant en vedette Jennifer Lopez et Edward James Olmos et réalisé par Gregory Nava afin qu’il puisse s’assurer que «les expériences des Latino-américains sont bien représentées».

Dans la lettre, envoyée le 1er janvier et recueillie d’abord par la chaîne NBC, le membre du Congrès du Texas a indiqué que l’inclusion en 2021 de “Selena” atténuerait en partie “l’exclusion continue des Latinos par l’industrie cinématographique”. .

Et c’est pourquoi il a choisi le film biographique de la star de la musique texane, un film qui, à son avis, touche à des questions importantes «d’identité culturelle et d’assimilation» auxquelles sont confrontées les communautés américano-mexicaines.

“Le film est devenu une icône bien-aimée de la culture latino et a été un grand succès sur le marché en général, prouvant une fois pour toutes que les histoires latino-américaines sont des histoires américaines”, a-t-il déclaré.

Castro a indiqué qu’à l’avenir, ils feront écho à d’autres films latino-américains qui méritent d’être conservés à la Bibliothèque du Congrès, car ils présentent «l’expérience» des Latino-américains.

Au cas où la pétition du CHC aboutirait, «Selena» se joindrait à d’autres films latins déjà inscrits au registre national tels que «La sal de la tierra» (1954), «I Am Joaquin» (1969), “Zoot Suit” (1981), “The North” (1983), “Eager to success” (1988) et “Les vraies femmes ont des courbes” (2002).

Pendant plus d’un siècle, dit Castro dans la lettre, les films ont été au cœur de la façon dont les Américains se comprennent et comprennent l’histoire du pays, et «l’exclusion continue» d’Hollywood affecte la façon dont les Latinos sont. “Perçu, stéréotypé et, trop souvent, mal compris.”